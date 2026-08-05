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Muzaffarpur News: बागमती फिर खतरे के निशान से ऊपर, बकुची पीपा पुल से आवागमन ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बागमती नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह से बढ़ना आरंभ हो गया है, जिससे कटरा और औराई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। नदी कटौझा में खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे इलाके में कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

Muzaffarpur News: बागमती फिर खतरे के निशान से ऊपर, बकुची पीपा पुल से आवागमन ठप

Muzaffarpur News: औराई/कटरा, हिटी बागमती नदी के जलस्तर ने मंगलवार सुबह से फिर वृद्धि हुई। इससे कटरा और औराई प्रखंड में बाढ़ का खतरा फिर गहरा गया है। औराई के कटौझा में नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कटरा में जलस्तर ढाई से तीन फीट तक बढ़ने से पानी नए इलाकों में फैलने लगा है।

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बाढ़ समस्या

कटरा के बकुची में पीपा पुल के दोनों एप्रोच पथ डूब जाने से उत्तरी 14 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क तीसरी बार टूट गया है। लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित है, निर्माणाधीन एनएच-527 का कार्य रोकना पड़ा है और किसानों के साथ तटबंध के भीतर रहने वाले विस्थापित परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है।

पानी का बढ़ता स्तर

कटरा में दोपहर बाद जलस्तर में ढाई से तीन फीट तक की वृद्धि होने से पानी तेजी से नए इलाकों में फैलने लगा है। बकुची में पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ पर दो फीट से ऊपर पानी चढ़ गया। इससे पुल से आवागमन बंद हो गया है। नदी के जलस्तर में वृद्धि से कटरा में निर्माणाधीन एनएच 527 पर बन रहे पुल के अर्धनिर्मित पीलरों के नीचे पानी का तेज बहार हो रहा है। इससे तटबंध के अंदर हो रहे काम को बंद कर दिया गया है। पीपा पुल के एप्रोच पथ पर पानी लगाने से वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। इससे प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायत यजुआर मध्य, लखनपुर, कटाई, यजुआर पूर्वी, नगवारा, यजुआर पश्चिमी, चंगेल, खंगुरा, पहसौल, बंधपुरा, बेलपकौना, बर्री, तेहवारा एवं बसघटा के लाखों की आबादी को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क संपर्क ठप होने से इन पंचायतों के लोगों को कटरा आने के लिए बेनीबाद-सिंहवाड़ा, बेनीबाद-बकुची के रास्ते 40 से 50 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उधर, बर्री-तेहवारा, बसघटा-पहसौल मुख्य मार्ग में बसघटा डायवर्सन के ऊपर पानी का तेज बहाव होने से इस रास्ते पर भी परिचालन ठप हो गया है। इन इलाके के लोगों को डुमरी-पहसौल के रास्ते अतिरिक्त दूरी तय कर आना-जाना पड़ रहा है।

Farmers’ Concerns

ग्रामीणों के अनुसार, अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो बागमती तटबंध के अंदर बसे मोहनपुर, बकुची, अंदामा, पतारी, बर्री, भवानीपुर, गंगेया, माधोपुर आदि गांवों के चौर में पानी तेजी से फैलेगा। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। उधर, गंगेया में बागमती नदी पर बने पीपा पुल पर नदी की तेज धारा का दबाव बना हुआ है। पुल से वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जरूरत के काम से चौक तक आ जा रहे हैं। यही नहीं, बकुची कॉलेज से चौक तक मुख्य सड़क पर ढाई से तीन फीट पानी बह रहा है। इससे राहगीर को आने-जाने में काफी समस्या हो रही है।

किसानों की स्थिति

उधर, औराई में नदी का जलस्तर बढ़ने से सब्जी उत्पादक किसानों को फसल के खराब होने का भय सताने लगा है। वहीं, विस्थापित परिवारों में भय और दहशत का माहौल है। बागमती तटबंध उत्तरी और दक्षिणी के बीच बसे विस्थापित परिवार नाव से आवागमन करने को मजबूर हैं।

सामान्य प्रश्न

बागमती नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि हुई है?
बागमती नदी का जलस्तर कटौझा में खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।
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