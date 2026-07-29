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Muzaffarpur News: मानव धर्म मंदिर में भजन सत्संग का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मानव धर्म मंदिर ब्रह्मपुरा में मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक सद्गुरुदेव सतपाल महाराज की प्रेरणा से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन सत्संग का आयोजन क

Muzaffarpur News: मानव धर्म मंदिर में भजन सत्संग का आयोजन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मानव धर्म मंदिर ब्रह्मपुरा में मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक सद्गुरुदेव सतपाल महाराज की प्रेरणा से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन सत्संग का आयोजन किया गया। प्रभारी साध्वी महात्मा मुक्तिका बाई ने कहा कि मानव जीवन में सद्गुरु का महत्व हर युग में रहा। सद्गुरु ही ऐसे आत्मज्ञान नाम का बोध कराते हैं जिस ज्ञान नाम का बोध संदीपन मुनि ने भगवान श्रीकृष्ण को कराया था। कार्यक्रम में कृष्ण कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार ऋषि, डॉ. महेंद्र गिरी, डॉ. श्यामजी, राजेंद्र भगत, रीना गुप्ता, मनीषा कुमारी, संजू बहन, राघवेंद्र पांडेय, अमन कुमार आदि मौजूद रहे।

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