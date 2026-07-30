Muzaffarpur News: औराई में बागमती का जलस्तर घटा
Muzaffarpur News: बागमती नदी का जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अतरार से बभनगामा घाट जाने वाली सड़क का काम चालू हो गया है। दोनों तटबंधों के बीच कोई धान की फसल नहीं है, जबकि सिर्फ रबी की खेती होती है। वहीं, लखनदेई नदी में प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं।
Muzaffarpur News: औराई। बागमती का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जलस्तर घटने से अतरार से बभनगामा घाट जाने वाली सड़क का काम चालू हो गया। बागमती नदी के दोनों तटबंधों के बीच एक भी धान की फसल नहीं है। दोनों तटबंधों के बीच सिर्फ रबी की खेती होती है। प्रखंड के वभनगामा, मथुरापुर बुजुर्ग, भरथुआ, जनार, सरहचिया, अतरार, महेश्वरा पंचायत के हजारों एकड़ भूमि में सिर्फ एक ही फसल होती है। इधर, लखनदेई नदी में काला पानी व प्रदूषण पानी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।
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