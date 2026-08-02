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Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ के शिव कोष से मिले 3.97 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर की आठ दान पेटियों को खोला गया, जिसमें ₹3,97,295 की राशि निकली। कुछ नोट गले हुए थे, जिन्हें ठीक किया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने सुझाव दिया कि दान पेटियों पर छतरी लगाई जाए ताकि जलाभिषेक से नोट खराब न हों। यह राशि मंदिर के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ के शिव कोष से मिले 3.97 लाख

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाबा गरीबनाथ मंदिर शिवकोष समेत आठ दान पेटियां शनिवार को एसडीओ पूर्वी सह मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष आनंद उत्सव के निर्देश पर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार की मौजूदगी में खोली गईं। इसमें नोट व सिक्के मिलाकर कुल तीन लाख 97 हजार 295 रुपये निकले। हालांकि इसमें से कुछ नोट पूरी तरह से गले हुए थे, जिसे आयरन से गर्म कर ठीक किया गया।मंदिर प्रशासन के लाख निर्देश के बावजूद श्रद्धालु दानपेटियों में भी जलाभिषेक कर दे रहे हैं,जिस कारण नोट खराब हो जा रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं ने कहा कि अगर लेटर बॉक्स की तरह दान पेटियों के ऊपर छतरी लगा दी जाए तो अंदर पानी नहीं जा पाएगा और नोट सुरक्षित रहेगा।

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मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने बताया कि दानपेटियों से निकाले गए पैसे को मंदिर न्यास समिति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

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