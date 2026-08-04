Muzaffarpur News: एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 30 घंटे तक अनवरत जलाभिषेक हुआ। इस अवसर पर एक लाख से अधिक कांवरियों और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन और सेवा दल के सदस्य पूरी तरह से मुस्तैद रहे, जबकि सामाजिक संगठनों ने भी सफाई का कार्य किया।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा गरीबनाथ का 30 घंटे तक अनवरत जलाभिषेक चला। इस दौरान रविवार दोपहर बाद दो बजे से सोमवार की रात आठ बजे तक एक लाख से अधिक कांवरियों समेत स्थानीय श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

मंदिर का खुलने का समय प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि रविवार सुबह चार बजे मंदिर का पट खुला, तब से दोपहर 12 बजे तक बाबा का जलाभिषेक हुआ। उसके बाद दो घंटे शयन काल में मंदिर का पट बंद रहा। इसके बाद दो बजे से सोमवार की रात आठ बजे तक अनवरत जलाभिषेक का दौर चलता रहा। प्रधान पुजारी ने बताया कि रविवार रात आठ बजे से अरघा पर जलाभिषेक शुरू हुआ जो सोमवार की दोपहर दो बजे तक चला। उसके बाद श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में रात आठ बजे तक जलाभिषेक किया।

50 हजार से अधिक आए कांवरिए प्रधान पुजारी के अनुसार पहली सोमवारी पर करीब 10 हजार डाक कांवरियों ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा 25 हजार साधारण कांवरिया और बाइक आदि से 15 हजार से अधिक कांवरिया जलाभिषेक के लिए आएए। वहीं, रविवार और सोमवार मिलाकर 50 हजार से अधिक स्थानीय श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है।

श्रद्धालुओं की जानकारी पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने वालों में अधिकांश कांवरिया वैशाली, छपरा आदि के थे। कांवरियों ने बताया कि दूसरी और तीसरी सोमवारी पर अधिक भीड़ को देखते हुए पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने पहुंचे हैं।

जिला प्रशासन और सेवादल का सहयोग पहली सोमवारी पर जिला प्रशासन और सेवा दल के सदस्य पूरी तरह मुस्तैद रहे। सोमवार की रात जलाभिषेक के दौरान स्वयं जिला प्रशासन की टीम मंदिर के आसपास और कांवरिया पथ का जायजा लेती रही। डीएम कुमार गौरव, एसएसपी कांतेश मिश्रा, एसडीओ पूर्वी उत्सव आनंद समेत सिटी एसपी एवं नगर के सभी थानों की पुलिस पदाधिकारी तैनात रहे। इसके अलावा जिला स्काउट गाइड के दो सौ गाइड और सेवा दल सक्रिय रहे।

सामाजिक संगठन की भूमिका मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि इस बार समाजिक संगठन की भी बड़ी भूमिका रही। निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मंदिर से लेकर कांवरिया पथ पर गंदगी थी। मगर समय रहते सामाजिक संगठन के लोगों ने सफाई कराई और मंदिर के आसपास खुद झाड़ू लगा कर साफ किया।

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शहर के शिवालयों में भीड़ पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के अलावा शहर के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साहू पोखर शिव मंदिर, कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर, चतुर्भुजनाथ मंदिर, बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, बाबा मुक्तिनाथ मंदिर में पूरे दिन जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।