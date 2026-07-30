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Muzaffarpur News: रंग-बिरंगे फूलों से हुआ बाबा गरीबनाथ का महाशृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा गरीबनाथ का रंग-बिरंगे फूलों से महाशृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने पूजन के बाद बाबा का पंचामृत स्नान कराया, तत्पश्चात आरती की गई। इस आयोजन में कई भाजपा नेता और श्रद्धालु शामिल हुए।

Muzaffarpur News: रंग-बिरंगे फूलों से हुआ बाबा गरीबनाथ का महाशृंगार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अषाढ शुक्लपक्ष गुरु पूर्णिमा पर बाबा गरीबनाथ का रंग-बिरंगे फूलों से महाशृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने षोडशोपचार पूजन के उपरांत बाबा का पंचामृत स्नान कराया। इसके बाद रंग-बिरंगे फूल-मालाओं एवं अबीर-गुलाल और दीपों से महाशृंगार किया। तदोपरांत धूप-दीप से आरती की गयी। मौके पर भाजपा नेता प्रभात मालाकार, विकास कुमार, सुधीर कुमार, चंदेश्वर झा, मुकेश शर्मा, आकाश राजपूत, अमर कुमार, सुंदर कुमार आदि श्रद्धालु थे।

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