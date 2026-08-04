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Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ का हुआ 11 किलो फूलों से महाशृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ को 11 किलो विभिन्न प्रकार के फूलों से महाशृंगार किया गया और 5 किलो मिठाई का भोग अर्पित किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने बताया कि दूध, दही, शहद, शक्कर, अबीर आदि भी अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही थी।

Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ का हुआ 11 किलो फूलों से महाशृंगार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाबा गरीबनाथ का मंगलवार की रात 11 किलो विभिन्न तरह के फूलों से महाशृंगार किया गया। वहीं, पांच किलो मिठाई का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक ने बताया कि बाबा को दूध, दही, शहद, शक्कर, अबीर, भस्म, जनेऊ आदि अर्पित किए गए। बताया कि रजनीगंधा, बेलपत्र, भांग के पत्ते, धतूर, जूही, गेंदा सहित विभिन्न फूलों की माला व फूलों से महाशृंगार किया गया। इस दौरान बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी।

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