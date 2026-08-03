Muzaffarpur News: विश्व स्तनपान सप्ताह पर किया जागरूक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रोटरी क्लब द्वारा सोमवार को विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व और उसके पोषण मूल्य के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर कई चिकित्सक और सामुदायिक सदस्य उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा सोमवार को जूरन छपरा स्थित एक नर्सिंग होम में विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसका उद्देश्य माताओं एवं परिवारों को स्तनपान के महत्व, मां के दूध के पोषण मूल्य तथा शिशु के स्वस्थ एवं सर्वांगीण विकास में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। मौके पर डॉ. एचएन भारद्वाज, डॉ. अनुराधा भारद्वाज, रूपा सिन्हा, सुधीर कुमार सिन्हा, डॉ. अजीत गौर, बीएल लोहरी आदि थे।
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