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Muzaffarpur News: डिस्ट्रीब्यूटर मनीष की मौत में परिजनों के बयान का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: ब्राह्मण टोली स्थित किराए के कमरे से बीजी सॉफ्टवेयर के नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का (45) की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में पुलिस को

Muzaffarpur News: डिस्ट्रीब्यूटर मनीष की मौत में परिजनों के बयान का इंतजार

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब्राह्मण टोली स्थित किराए के कमरे से बीजी सॉफ्टवेयर के नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का (45) की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में पुलिस को परिजनों के बयान का इंतजार है। घटना के दूसरे दिन भी परिजनों की ओर से थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया है।थानेदार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार परिजनों से संपर्क बनाए हुए है और उन्हें जल्द बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि परिजन बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो पुलिस अपने ही बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

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बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, मनीष ने यह कदम किस वजह से उठाया और इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है।

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