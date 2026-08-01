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Muzaffarpur News: घर के बाहर लगा ऑटो चोरी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पौसीमा गांव में विजय कुमार का ऑटो चोरी हो गया। घटना की सूचना देने के बाद उन्होंने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। यह घटना 30 जुलाई की शाम को हुई थी, जब ऑटो घर के बाहर खड़ा था।

Muzaffarpur News: घर के बाहर लगा ऑटो चोरी, केस दर्ज

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के पौसीमा गांव स्थित विजय कुमार के घर के बाहर से उनका ऑटो चोरी कर लिया गया। घटना को लेकर पीड़ित ने सदर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को बताया कि 30 जुलाई की शाम करीब पांच बजे उन्होंने ऑटो को घर बाहर लगाया था। 31 जुलाई की सुबह जब वे बाहर आए तो ऑटो था। उन्होंने आसपास के इलाकों और संभावित जगहों पर काफी खोजबीन की, लेकिन ऑटो का सुराग नहीं मिला। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि मामले में चोरों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

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