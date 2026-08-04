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Muzaffarpur News: एटीएम फ्रॉड गिरोह के तार कांटी और मीनापुर से जुड़े होने की आंशका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पिछले छह महीने में एटीएम फ्रॉड की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें साइबर अपराधियों ने लाखों रुपये की ठगी की है। पुलिस संदिग्धों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। शहर के एटीएम में चेतावनी पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं।

Muzaffarpur News: एटीएम फ्रॉड गिरोह के तार कांटी और मीनापुर से जुड़े होने की आंशका

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर में लगातार बढ़ रही एटीएम फ्रॉड की घटनाओं ने आमलोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते छह महीने के दौरान साइबर अपराधियों ने दो दर्जन से अधिक ठगी की वारदातों को अंजाम देकर लाखों रुपये पार कर दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में इस गिरोह के तार कांटी और मीनापुर इलाके से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। संदिग्धों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, हालांकि पुलिस के लिए इस अंतर-ग्रामीण गिरोह के शातिरों को रंगे हाथ दबोचना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।जानकारी के मुताबिक, फ्रॉड की सबसे ज्यादा घटनाएं शहर के सदर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई हैं।

मामले की छानबीन के लिए पुलिस तकनीकी अनुसंधान का सहारा ले रही है। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इधर, एसडीपीओ टू विनीता सिन्हा ने बताया कि अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सदर पुलिस ने एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत शहर के प्रमुख एटीएम के भीतर चेतावनी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं।

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