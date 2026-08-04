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Muzaffarpur News: एटीएम में फर्जी हेल्पलाइन नंबर लिखकर 50 हजार रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड के फंसने पर 50,000 रुपये की ठगी हुई। उन्होंने दीवार पर लिखे नंबर पर कॉल किया था, जिससे ठग ने उन्हें झांसा देकर पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: एटीएम में फर्जी हेल्पलाइन नंबर लिखकर 50 हजार रुपये की ठगी

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाने के गोबरसही चौक स्थित एसबीआई एटीएम में कार्ड फंसने पर खबड़ा के रविशंकर कुमार से 50 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। उन्होंने एटीएम रूम की दीवार पर मार्कर से लिखे नंबर पर कॉल की थी। इस संबंध में पीड़ित ने सोमवार को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

धोखे का तरीका

उन्होंने पुलिस को बताया है कि बीते एक अगस्त को गोबरसही चौक स्थित एसबीआई एटीएम में पैसे निकालने गए थे, जहां उनका कार्ड मशीन में फंस गया। एटीएम रूम की दीवार पर मार्कर से हेल्पलाइन का एक नंबर लिखा था। उन्होंने उस नंबर पर कॉल की तो फोन उठाने वाले ने कार्ड निकालने के बहाने उन्हें एटीएम मशीन का कैंसिल और इंटर बटन दबाने को कहा। इसपर भी कार्ड नहीं निकला तो उसने मशीन ऑपरेटर को भेजने की बात कही। साथ ही उन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास आने को कहा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। ​इसी बीच शातिरों ने उसने खाते से 10-10 हजार कर पांच बार में 50 हजार रुपये निकाल लिए। पहली निकासी सुबह 11:49 बजे हुई। पीड़ित ने तुरंत अपने एक्सिस बैंक शाखा में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बैंक प्रबंधन ने मामले की जांच और राशि रिफंड प्रक्रिया के लिए प्राथमिकी अनिवार्य बताई।

पुलिस की कार्रवाई

इधर, सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि मामले में एटीएम फ्रॉड के शातिर की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रविशंकर कुमार ने कितनी राशि खोई?
रविशंकर कुमार ने 50 हजार रुपये की ठगी का सामना किया।
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