Muzaffarpur News: अहियापुर से 74 एटीएम कार्ड के साथ शातिर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एटीएम रूम में ग्राहकों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के एक सदस्य को 74 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह करीब 15 युवकों का है और अब तक 100 से अधिक ठगी की वारदात कर चुका है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर में एटीएम रूम में मदद के बहाने ग्राहकों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गिरोह ने हाल में 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था। अहियापुर पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के एक शातिर औराई थाने के बसुआ गांव निवासी सन्नी बाबा उर्फ ऋषभ को 74 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें पांच ब्लैंक कार्ड भी हैं। इसका इस्तेमाल क्लोन कार्ड बनाने में होता था。

गिरोह की कार्यप्रणाली एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गिरोह में करीब 15 शातिर युवक हैं। ये लोग शहर के बाहरी इलाकों में सक्रिय हैं और अब तक 100 से अधिक ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। बताया कि गिरोह के शातिर एटीएम कक्ष में पहले से मौजूद रहते हैं और मदद के बहाने ग्राहकों को निशाना बनाते हैं। मशीन में जुगाड़ लगाकर कार्ड फंसा देते हैं। इसके बाद एटीएम के अंदर कस्टमर केयर की जगह अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं और ग्राहक को मदद का भरोसा दिलाते हैं। ग्राहक के बाहर निकलते ही ये ब्लैंक कार्ड को क्लोन कार्ड में बदलकर असली कार्ड निकाल लेते हैं और कुछ ही देर में खाते से पैसे निकाल लेते हैं।

अन्य सदस्य और गिरफ्तारी की संभावना एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में सन्नी ने गिरोह के 15 अन्य सदस्यों के नाम बताए हैं। सभी का सत्यापन किया जा रहा है। जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को छापेमारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी ठगी की है। बरामद कार्डों की जांच की जा रही है, ताकि अन्य पीड़ितों का पता लगाया जा सके।

ठगी का अड्डा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य बाड़ा जगन्नाथ के इंदिरा नर्सिंग होम के पीछे मोहल्ले में किराए पर रहकर ठगी की साजिश रचते हैं। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से सन्नी बाबा को गिरफ्तार किया गया। कमरे से 69 अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और पांच ब्लैंक कार्ड बरामद हुए।