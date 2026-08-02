Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च कर भी अटल टिंकरिंग लैब में नहीं हुआ एक भी नवाचार

Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च कर भी अटल टिंकरिंग लैब में नहीं हुआ एक भी नवाचार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के स्कूलों में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बच्चों का कोई नवाचार नहीं हो रहा है। चार में से केवल दो एटीएल सक्रिय हैं, जबकि कई में कक्षाएं तक नहीं हुई हैं। शिक्षा विभाग की जांच के बाद रिपोर्ट में खानापूर्ति की स्थिति सामने आई है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे के स्कूलों में खोले गए अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद बच्चों का कोई नवाचार सामने नहीं आ रहा। अब तक इनमें कक्षाएं भी शुरू नहीं हो सकी हैं। यह हाल तब है जब प्रत्येक एटीएल को नवाचार संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपये मिले हैं। इसकी शिकायत के बाद सरकार ने सूबे की 83 एटीएल की जांच शुरू कराई है।
अटल टिंकरिंग लैब की स्थिति
पांच से सात साल पहले बनी एटीएल में से कई ऐसी हैं जहां एक साल में एक भी नवाचार संबंधी कक्षा नहीं हुई। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना बच्चों को नवाचार से जोड़ने को लेकर हुई थी। हर महीने एटीएल के बच्चों के नवाचार को लेकर नीति आयोग की तरफ से प्रतियोगिता कराई जाती है। मुजफ्फरपुर में दस स्कूलों का चयन एटीएल के लिए हुआ था। इसमें से चार चालू हैं। इसमें दो सरकारी और दो निजी स्कूल हैं। मदर टेरेसा एटीएल, डीएवी, चैपमैन और डीएन हाईस्कूल में एटीएल चल रही है। इसमें मदर टेरेसा में कुछ बच्चों के नवाचार राज्यस्तर पर चुने गए। डीएन स्कूल से भी एक-दो बच्चों का नवाचार सामने आया, लेकिन बाकी किसी भी एटीएल से बच्चों का नवाचार तो दूर, आज तक क्या कक्षा चली, इसकी भी रिपोर्ट अधिकारियों के पास नहीं है।
शिक्षा विभाग की कार्रवाई
जिओ टैगिंग के साथ अपलोड करनी है फोटो
शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी एटीएल में कक्षा से लेकर बच्चों ने अब तक क्या नवाचार किया, इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। इसमें सामने आ रहा कि महज खानापूर्ति की जा रही है। बच्चों के प्रयोग करते हुए फोटो जिओ टैगिंग के साथ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।