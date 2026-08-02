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Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च कर भी अटल टिंकरिंग लैब में नहीं हुआ एक भी नवाचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के स्कूलों में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बच्चों का कोई नवाचार नहीं हो रहा है। चार में से केवल दो एटीएल सक्रिय हैं, जबकि कई में कक्षाएं तक नहीं हुई हैं। शिक्षा विभाग की जांच के बाद रिपोर्ट में खानापूर्ति की स्थिति सामने आई है।

Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च कर भी अटल टिंकरिंग लैब में नहीं हुआ एक भी नवाचार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे के स्कूलों में खोले गए अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद बच्चों का कोई नवाचार सामने नहीं आ रहा। अब तक इनमें कक्षाएं भी शुरू नहीं हो सकी हैं। यह हाल तब है जब प्रत्येक एटीएल को नवाचार संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपये मिले हैं। इसकी शिकायत के बाद सरकार ने सूबे की 83 एटीएल की जांच शुरू कराई है।

अटल टिंकरिंग लैब की स्थिति

पांच से सात साल पहले बनी एटीएल में से कई ऐसी हैं जहां एक साल में एक भी नवाचार संबंधी कक्षा नहीं हुई। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना बच्चों को नवाचार से जोड़ने को लेकर हुई थी। हर महीने एटीएल के बच्चों के नवाचार को लेकर नीति आयोग की तरफ से प्रतियोगिता कराई जाती है। मुजफ्फरपुर में दस स्कूलों का चयन एटीएल के लिए हुआ था। इसमें से चार चालू हैं। इसमें दो सरकारी और दो निजी स्कूल हैं। मदर टेरेसा एटीएल, डीएवी, चैपमैन और डीएन हाईस्कूल में एटीएल चल रही है। इसमें मदर टेरेसा में कुछ बच्चों के नवाचार राज्यस्तर पर चुने गए। डीएन स्कूल से भी एक-दो बच्चों का नवाचार सामने आया, लेकिन बाकी किसी भी एटीएल से बच्चों का नवाचार तो दूर, आज तक क्या कक्षा चली, इसकी भी रिपोर्ट अधिकारियों के पास नहीं है।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई

जिओ टैगिंग के साथ अपलोड करनी है फोटो

शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी एटीएल में कक्षा से लेकर बच्चों ने अब तक क्या नवाचार किया, इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। इसमें सामने आ रहा कि महज खानापूर्ति की जा रही है। बच्चों के प्रयोग करते हुए फोटो जिओ टैगिंग के साथ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी है।

सामान्य प्रश्न

अटल टिंकरिंग लैब कितने स्कूलों में खोली गई हैं?
मुजफ्फरपुर में दस स्कूलों का चयन एटीएल के लिए हुआ था।
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