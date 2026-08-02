Muzaffarpur News: करोड़ों खर्च कर भी अटल टिंकरिंग लैब में नहीं हुआ एक भी नवाचार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे के स्कूलों में खोले गए अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद बच्चों का कोई नवाचार सामने नहीं आ रहा। अब तक इनमें कक्षाएं भी शुरू नहीं हो सकी हैं। यह हाल तब है जब प्रत्येक एटीएल को नवाचार संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपये मिले हैं। इसकी शिकायत के बाद सरकार ने सूबे की 83 एटीएल की जांच शुरू कराई है।

अटल टिंकरिंग लैब की स्थिति

पांच से सात साल पहले बनी एटीएल में से कई ऐसी हैं जहां एक साल में एक भी नवाचार संबंधी कक्षा नहीं हुई। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना बच्चों को नवाचार से जोड़ने को लेकर हुई थी। हर महीने एटीएल के बच्चों के नवाचार को लेकर नीति आयोग की तरफ से प्रतियोगिता कराई जाती है। मुजफ्फरपुर में दस स्कूलों का चयन एटीएल के लिए हुआ था। इसमें से चार चालू हैं। इसमें दो सरकारी और दो निजी स्कूल हैं। मदर टेरेसा एटीएल, डीएवी, चैपमैन और डीएन हाईस्कूल में एटीएल चल रही है। इसमें मदर टेरेसा में कुछ बच्चों के नवाचार राज्यस्तर पर चुने गए। डीएन स्कूल से भी एक-दो बच्चों का नवाचार सामने आया, लेकिन बाकी किसी भी एटीएल से बच्चों का नवाचार तो दूर, आज तक क्या कक्षा चली, इसकी भी रिपोर्ट अधिकारियों के पास नहीं है।