Muzaffarpur News: देवरिया में युवक को हाथ-पैर बांधकर पीटा
Muzaffarpur News: चैनपुरा गांव में 6 अगस्त को युवक गोलू कुमार महतो की रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पिटाई की गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। परिजन ने थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण आरोपित हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
Muzaffarpur News: देवरियाकोठी, एसं। थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव में बीते छह अगस्त को युवक की रस्सी से हाथ-पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। उसे बेहोश होने तक पीटता रहा। गंभीर हालत में परिजनों की मदद से युवक को पारू अस्पताल में भर्ती कराया गया। रस्सी से बांध कर पिटाई करने का वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो और फोटो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है कि चैनपुरा निवासी योगेंद्र महतो का पौत्र गोलू कुमार महतो गांव स्थित पुलिया पर बैठा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और गोलू से गाली-गलौज करने लगे।
बचाव करने पहुंचे पुत्र गुड्डू कुमार से ग्रामीण उलझ गए। गुड्डू की रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पिटाई कर दी।इस संबंध में योगेंद्र महतो ने शनिवार को थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें ग्रामीण बालदेव महतो, चनर महतो, विकास महतो और शंकर महतो को आरोपित किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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