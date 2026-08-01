Muzaffarpur News: ब्रह्मपुरा के दरबार-ए-हुसैनी में नन्हे मुजाहिद का मातम

जुलूस का प्रथान

मजलिस को संबोधित करते हुए पुणे (महाराष्ट्र) से आए धर्मगुरु मौलाना कुमैल हैदर जैदी ने हजरत इब्राहीम की दुआ, इबादत के महत्व और इमाम हुसैन के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। जुलूस में अजदार नौहा पर मातम करते हुए दरबारे हुसैनी से निकले। इसमें इमाम हुसैन के तीर से छलनी घोड़े, नन्हे अली असगर का झूला, इमाम हुसैन का ताबूत, हजरत अब्बास का अलम आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस इकबाल हसन रोड, किला चौक, मेहदी हसन चौक और मस्जिद रोड होते हुए मीर हसन वक्फ एस्टेट स्थित कर्बला पहुंचा, जहां विदाई नौहा पेश किया गया। जुलूस में अंजुमन हाशमिया (हसनचक बंगरा), अंजुमन अब्बासिया (सुरौली सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) और अंजुमन मासूमिया (लोरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश) के अजादारों ने नौख्वानी व मातम कर इमाम हुसैन व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।