Muzaffarpur News: ब्रह्मपुरा के दरबार-ए-हुसैनी में नन्हे मुजाहिद का मातम
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में अंजुमन असगरिया द्वारा नन्हे मुजाहिद का मातम आयोजित किया गया। धर्मगुरु मौलाना कुमैल हैदर जैदी ने इमाम हुसैन के संदेश का प्रचार किया। जुलूस में अकीदतमंदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ब्रह्मपुरा में अंजुमन असगरिया की ओर से दरबार-ए-हुसैनी में शनिवार को नन्हे मुजाहिद का मातम आयोजित हुआ। मौके पर मजलिस-ए-अजा और जुलूस निकाला गया।
जुलूस का प्रथान
मजलिस को संबोधित करते हुए पुणे (महाराष्ट्र) से आए धर्मगुरु मौलाना कुमैल हैदर जैदी ने हजरत इब्राहीम की दुआ, इबादत के महत्व और इमाम हुसैन के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। जुलूस में अजदार नौहा पर मातम करते हुए दरबारे हुसैनी से निकले। इसमें इमाम हुसैन के तीर से छलनी घोड़े, नन्हे अली असगर का झूला, इमाम हुसैन का ताबूत, हजरत अब्बास का अलम आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस इकबाल हसन रोड, किला चौक, मेहदी हसन चौक और मस्जिद रोड होते हुए मीर हसन वक्फ एस्टेट स्थित कर्बला पहुंचा, जहां विदाई नौहा पेश किया गया। जुलूस में अंजुमन हाशमिया (हसनचक बंगरा), अंजुमन अब्बासिया (सुरौली सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) और अंजुमन मासूमिया (लोरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश) के अजादारों ने नौख्वानी व मातम कर इमाम हुसैन व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
धर्मगुरु के विचार
मौलाना ने कहा कि इमाम हुसैन की मोहब्बत दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने लोगों से दीन की हिफाजत, नमाज की पाबंदी और अहलेबैत की शिक्षाओं पर चलने की अपील की। मजलिस की शुरुआत सोजख्वानी से सैयद मोहम्मद हैदर एवं उनके साथियों ने की, जबकि पेशख्वानी सैयद मोहम्मद फाखिर नकवी ने की। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अकील अब्बास और मुनीर काजिम ने किया। मजलिस और जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए।
सामान्य प्रश्न
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