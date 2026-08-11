Muzaffarpur News: सदर अस्पताल में पांच दिन बाद आयी एंटी रैबीज वैक्सीन
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में पांच दिन बाद एंटी रेबीज वैक्सीन आई, लेकिन समय पर नहीं मिलने से पहले पाली में आए 50 से अधिक मरीज वैक्सीन नहीं लगवा सके। बीएमएसआईसीएल से दवा की आपूर्ति न होने के कारण अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों ने हंगामा किया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल में पांच दिन बाद मंगलवार को एंटी रेबीज वैक्सीन आ गई। हालांकि, वैक्सीन दोपहर दो बजे आई, जिससे पहली पाली में आए मरीजों को इंजेक्शन नहीं लग सकी। इंजेक्शन नहीं लगने से 50 से अधिक मरीज खाली हाथ वापस लौट गए। बीएमएसआईसीएल से दवा की आपूर्ति नहीं होने से बीते 7 अगस्त से ही सदर अस्पताल में एंटी रैबीज दवा नहीं लग रही थी, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही थी। कई मरीजों ने दवा नहीं रहने पर हंगामा भी किया था। मंगलवार को भी कुछ मरीज दवा नहीं रहने पर आक्रोशित हुए थे।
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