Muzaffarpur News: सड़क व नाला निर्माण कार्य का किया शिलान्यास
Muzaffarpur News: कांटी नगर परिषद के वार्ड-15 में विधायक अजीत कुमार ने सड़क एवं नाला निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद प्रगति की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों से कार्यों की निगरानी करने का आग्रह किया ताकि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हो सकें।
Muzaffarpur News: कांटी। नगर परिषद के वार्ड-15 में बुधवार को विधायक अजीत कुमार ने सड़क एवं नाला तथा वार्ड-24 में नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कांटी नगर परिषद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विधायक ने स्थानीय लोगों से निर्माण कार्यों की निगरानी करने की अपील करते हुए कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा होना चाहिए। इस मौके पर सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अजय कुमार गुप्ता, पार्षद पूनम गुप्ता, संजय साह, संतोष पासवान, रामकुमार मोनू आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें