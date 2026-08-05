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Muzaffarpur News: सड़क व नाला निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कांटी नगर परिषद के वार्ड-15 में विधायक अजीत कुमार ने सड़क एवं नाला निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद प्रगति की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों से कार्यों की निगरानी करने का आग्रह किया ताकि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हो सकें।

Muzaffarpur News: सड़क व नाला निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

Muzaffarpur News: कांटी। नगर परिषद के वार्ड-15 में बुधवार को विधायक अजीत कुमार ने सड़क एवं नाला तथा वार्ड-24 में नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कांटी नगर परिषद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विधायक ने स्थानीय लोगों से निर्माण कार्यों की निगरानी करने की अपील करते हुए कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा होना चाहिए। इस मौके पर सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अजय कुमार गुप्ता, पार्षद पूनम गुप्ता, संजय साह, संतोष पासवान, रामकुमार मोनू आदि थे।

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