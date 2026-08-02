Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: विधायक ने तोरण द्वार का किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: कांटी के मुस्तफापुर में रविवार को विधायक अजीत कुमार ने तोरण द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि जनता के प्रति किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। राशन कार्ड से वंचितों से शीघ्र आवेदन करने की अपील की।

Muzaffarpur News: विधायक ने तोरण द्वार का किया उद्घाटन

Muzaffarpur News: कांटी। मुस्तफापुर में रविवार को तोरण द्वार का विधायक अजीत कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कूड़ा निस्तारण के लिए ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जनता के वादे को पूरा किया जा रहा है। राशन कार्ड से वंचितों को शीघ्र आवेदन करने की अपील की। इस मौके पर मुखिया कविता कुमारी, अशोक पासवान, अजय सिंह, राजेंद्र साह, विनोद राम, रामचंद्र प्रसाद आदि थे।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: रौतनिया में सात दशक बाद शुरू हुआ कूड़ा निस्तारण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News Ration Card

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।