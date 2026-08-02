Muzaffarpur News: विधायक ने तोरण द्वार का किया उद्घाटन
Muzaffarpur News: कांटी के मुस्तफापुर में रविवार को विधायक अजीत कुमार ने तोरण द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि जनता के प्रति किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। राशन कार्ड से वंचितों से शीघ्र आवेदन करने की अपील की।
Muzaffarpur News: कांटी। मुस्तफापुर में रविवार को तोरण द्वार का विधायक अजीत कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कूड़ा निस्तारण के लिए ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जनता के वादे को पूरा किया जा रहा है। राशन कार्ड से वंचितों को शीघ्र आवेदन करने की अपील की। इस मौके पर मुखिया कविता कुमारी, अशोक पासवान, अजय सिंह, राजेंद्र साह, विनोद राम, रामचंद्र प्रसाद आदि थे।
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