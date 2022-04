मीनापुर में चलाया गया एईएस जागरुकता अभियान

गर्भावस्था में देखभाल, मां का दुध, घर का बना आहार, समय-समय प़र उपयुक्त टीकाकरण, घर के अंदर एवं बाहर साफ-सफाई के महत्व को भी समझाया। निमोनिया व कय-दस्त जैसी बीमारी के गंभीर लक्षण से भी अवगत कराया गया।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 03 Apr 2022 07:26 PM

