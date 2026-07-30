Muzaffarpur News: सकरा विधायक ने गांवों का किया भ्रमण
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: विधायक आदित्य कुमार ने सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा, रामपुरमनी, रामपुर कृष्ण, मुरियारी, बरियारपुर, राजापाकड़, और कटेसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पथ और संपर्क पथ का जायजा लिया और ग्रामीणों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने समाधान का भरोसा दिया। इस मौके पर अन्य कई नेता भी मौजूद थे।
Muzaffarpur News: सकरा। थाना क्षेत्र के रेपुरा, रामपुरमनी, रामपुर कृष्ण, मुरियारी, बरियारपुर, राजापाकड़, कटेसर का गुरुवार को विधायक आदित्य कुमार ने भ्रमण किया। गांव एवं टोले में पहुंच पथ और संपर्क पथ का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों से जानकारी ली। विधायक ने समस्या के निदान का भरोसा दिया। इससे पहले मुरौल प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण किया। इस मौके पर जदयू सकरा अध्यक्ष साधुशरण कुशवाहा, मुरौल अध्यक्ष रघुवीर पटेल, सुरेश भगत, मुखिया राहुल कुमार, उदय कुमार आदि थे।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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