Muzaffarpur News: दो बाइक टकराई, सवार सहित आधा दर्जन छात्राएं घायल
Muzaffarpur News: गुरुवार शाम बोचहां के गरहां-हथौड़ी मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें सड़क किनारे चल रही छह छात्राएं घायल हो गईं। बाइक सवार और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। छात्रा सोनाक्षी कुमारी के पैर में दो फ्रैक्चर हुए हैं। पुलिस ने मौके पर गश्ती दल भेजा।
Muzaffarpur News: बोचहां। गरहां-हथौड़ी मार्ग पर गुरुवार शाम दो बाइक टकरा गई। इसमें दो बाइक सवार सहित सड़क किनारे पैदल जा रही सरकारी स्कूल की करीब आधा दर्जन छात्राएं जख्मी हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार सहित छात्रा सोनाक्षी कुमारी, सपना कुमारी, पूजा कुमारी, मुस्कान कुमारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनाक्षी कुमारी के पैर में दो जगह फ्रैक्चर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम चार बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्राएं समूह में पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान हथौड़ी से गरहां की ओर जा रही बाइक और गरहां से हथौड़ी आ रही बाइक में टक्कर हो गई।
इसके बाद सड़क किनारे पैदल जा रही छात्राओं से बाइक टकरा गई। थानेदार सेंटु कुमार ने बताया कि मौके पर गश्ती दल भेजा गया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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