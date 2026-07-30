Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: दो बाइक टकराई, सवार सहित आधा दर्जन छात्राएं घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: गुरुवार शाम बोचहां के गरहां-हथौड़ी मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें सड़क किनारे चल रही छह छात्राएं घायल हो गईं। बाइक सवार और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। छात्रा सोनाक्षी कुमारी के पैर में दो फ्रैक्चर हुए हैं। पुलिस ने मौके पर गश्ती दल भेजा।

Muzaffarpur News: दो बाइक टकराई, सवार सहित आधा दर्जन छात्राएं घायल

Muzaffarpur News: बोचहां। गरहां-हथौड़ी मार्ग पर गुरुवार शाम दो बाइक टकरा गई। इसमें दो बाइक सवार सहित सड़क किनारे पैदल जा रही सरकारी स्कूल की करीब आधा दर्जन छात्राएं जख्मी हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार सहित छात्रा सोनाक्षी कुमारी, सपना कुमारी, पूजा कुमारी, मुस्कान कुमारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनाक्षी कुमारी के पैर में दो जगह फ्रैक्चर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम चार बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्राएं समूह में पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान हथौड़ी से गरहां की ओर जा रही बाइक और गरहां से हथौड़ी आ रही बाइक में टक्कर हो गई।

इसके बाद सड़क किनारे पैदल जा रही छात्राओं से बाइक टकरा गई। थानेदार सेंटु कुमार ने बताया कि मौके पर गश्ती दल भेजा गया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Accident Muzaffarpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।