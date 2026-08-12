Muzaffarpur News: मुर्गा फार्म में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री
Muzaffarpur News: उत्पाद विभाग की टीम ने करजा के द्वारिकानाथपुर में मंगलवार को छापेमारी कर मुर्गा फार्म की आड़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। उत्पाद विभाग की टीम ने करजा के द्वारिकानाथपुर में मंगलवार को छापेमारी कर मुर्गा फार्म की आड़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से मुर्गा फार्म संचालक और शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया।उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि धंधेबाज धीरज कुमार है। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में तैयार नकली शराब, कैरामेल (रंग लाने का केमिकल), विभिन्न ब्रांड के रैपर, बोतल और ढक्कन जब्त किया गया है। बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। इसमें मुर्गा फार्म के पीछे नकली शराब फैक्ट्री मिली। तलाशी में अलग-अलग ब्रांड की तैयार शराब मिली, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि स्प्रिट से नकली शराब बनाई जा रही थी। दूसरी खेप के लिए बंगाल के धंधेबाज को आर्डर दे दिया गया था।दूसरी ओर, सरैया के बखरा में सड़क किनारे सारण नंबर के शराब लदे ट्रक की सूचना पर एएसआई रंजन कुमार सिंह के साथ छापेमारी की गई। ट्रक खाली था, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो चालक की सीटे के पीछे तहखाना बना मिला। तहखाने से यूपी में बनी 124 विदेशी शराब शराब जब्त की गई।
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