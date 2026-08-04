Muzaffarpur News: वार्ड 12 में बिछेगी चार किमी लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन
Muzaffarpur News: वार्ड 12 में चार किमी लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछेगी। इससे छह हजार की आबादी को फायदा होगा। खासतौर पर बूढ़ी गंडक से सटे इलाकों में सड़क व नाला के अलावा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता वार्ड 12 में चार किमी लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछेगी। इससे छह हजार की आबादी को फायदा होगा। खासतौर पर बूढ़ी गंडक से सटे इलाकों में सड़क व नाला के अलावा नल के जल की सुविधा नहीं है। इनमें हारपुर लाहौरी, दाउदपुर चर्च रोड, कुंडल, सिकंदरपुर ढाब, दादर व अन्य मोहल्ले शामिल हैं। वार्ड पार्षद ममता कुमारी के मुताबिक पिछले माह स्टैंडिंग से जलापूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने के बाद अब जल्द एस्टीमेट बनाया जाएगा। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया होगी।पांच वार्डों में लगेंगे सबमर्सिबलपांच वार्डों (10, 16, 38, 42 व 46) में 5-5 एचपी क्षमता के एक-एक सबमर्सिबल पंप लगाए जाएंगे।
इससे संबंधित इलाकों में जलापूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी। इसके अलावा वार्ड 16 में आधा किमी जलापूर्ति पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।
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