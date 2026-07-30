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Muzaffarpur News: पारू से नौवीं की छात्रा को किया अगवा

By Vinod Paswan
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: 25 जुलाई को पारू थाना क्षेत्र के एक गांव से नौवीं की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया। छात्रा की भाभी ने पारू थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें छह नामजद आरोपियों और अज्ञात को शामिल किया गया है। पुलिस को बताया गया है कि स्कूल जाते समय छात्रा को एक युवक ने अपने साथियों के साथ अगवा किया।

Muzaffarpur News: पारू से नौवीं की छात्रा को किया अगवा

Muzaffarpur News: पारू। थाना क्षेत्र के एक गांव से 25 जुलाई को नौवीं की छात्रा को अगवा कर लिया गया। इस संबंध में छात्रा की भाभी ने पारू थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें छह नामजद एवं अज्ञात को आरोपित किया है। उसने पुलिस को बताया कि छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली। रास्ते से एक युवक ने अपने सहयोगियों के साथ अगवा कर लिया। उसने अनहोनी की आशंका जताई है।

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