Muzaffarpur News: पारू से नौवीं की छात्रा को किया अगवा

Muzaffarpur News: पारू। थाना क्षेत्र के एक गांव से 25 जुलाई को नौवीं की छात्रा को अगवा कर लिया गया। इस संबंध में छात्रा की भाभी ने पारू थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें छह नामजद एवं अज्ञात को आरोपित किया है। उसने पुलिस को बताया कि छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली। रास्ते से एक युवक ने अपने सहयोगियों के साथ अगवा कर लिया। उसने अनहोनी की आशंका जताई है।