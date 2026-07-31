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Muzaffarpur News: शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद उधम सिंह

By Sanjay Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 86वीं शहादत दिवस पर अमर सिपाही उधम सिंह का समारोह आयोजित किया गया। आयोजन श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की और सभी ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Muzaffarpur News: शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद उधम सिंह

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट व नागरिक मोर्चा के तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन मे शुक्रवार को अमर सिपाही उधम सिंह का 86वीं शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान हुए श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल एवं मंच संचालन मोहन प्रसाद सिंहा ने किया। सभी ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर डॉ. जगदीश शर्मा, डॉ. प्रदीप अग्रवाल, दीनबंधु आजाद, हीरालाल गुप्ता, रणवीर अभिमन्यु, अजय कुमार, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अरुण कुमार, परमेश्वरी देवी, सरदार योगेन्द्र सिंह गंभीर थे।

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