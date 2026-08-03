Muzaffarpur News: औराई : 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक
Muzaffarpur News: बाबा आनंद भैरव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर 60 हजार श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की बड़े संख्या के कारण सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके अलावा, आसपास के सभी शिवालयों में भी पूजा-अर्चना हुई।
Muzaffarpur News: औराई। बाबा आनंद भैरव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर 60 हजार से श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। रविवार देर रात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। मंदिर परिसर एवं बाहर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्रखंड परिसर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर, रामपुर, शाही मीनापुर, संभूता, जनार, सरहचिया, रतवारा, बसुआ, अमनौर, भरथुआ समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की।
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