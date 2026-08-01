Muzaffarpur News: 25 किलो फूल से हुआ बाबा का महाशृंगार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ का महाशृंगार 25 किलो फूलों से किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग करते हुए एक घंटे तक ये प्रक्रिया पूरी की। महाशृंगार पूजा का आयोजन रात 9.30 बजे से 10.30 बजे तक हुआ, जिसमें मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा।
Muzaffarpur News: 25 किलो फूल से हुआ बाबा का महाशृंगार मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सावन के दूसरे दिन शुक्रवार की रात बाबा गरीबनाथ का विभिन्न तरह के 25 किलो फूल से महाशृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक ने करीब एक घंटे तक फूल-माला से महाशृंगार किया गया।पुजारी ने बताया कि बाबा के महाशृंगार में रजनीगंधा की माला, बेलपत्र की माला, भांग के पत्तों की माला, धतूर की माला के अलावा जूही की माला, समी की माला, गेंदा की माला समेत 25 किलो फूल का उपयोग किया गया। महाशृंगार पूजा रात 9.30 से शुरू हुई और 10.30 तक चली। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजता रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।