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Muzaffarpur News: 25 किलो फूल से हुआ बाबा का महाशृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ का महाशृंगार 25 किलो फूलों से किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग करते हुए एक घंटे तक ये प्रक्रिया पूरी की। महाशृंगार पूजा का आयोजन रात 9.30 बजे से 10.30 बजे तक हुआ, जिसमें मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा।

Muzaffarpur News: 25 किलो फूल से हुआ बाबा का महाशृंगार

Muzaffarpur News: 25 किलो फूल से हुआ बाबा का महाशृंगार मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सावन के दूसरे दिन शुक्रवार की रात बाबा गरीबनाथ का विभिन्न तरह के 25 किलो फूल से महाशृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक ने करीब एक घंटे तक फूल-माला से महाशृंगार किया गया।पुजारी ने बताया कि बाबा के महाशृंगार में रजनीगंधा की माला, बेलपत्र की माला, भांग के पत्तों की माला, धतूर की माला के अलावा जूही की माला, समी की माला, गेंदा की माला समेत 25 किलो फूल का उपयोग किया गया। महाशृंगार पूजा रात 9.30 से शुरू हुई और 10.30 तक चली। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजता रहा।

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