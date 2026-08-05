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Muzaffarpur News: गायघाट : जर्जर मकान से 211 लीटर शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गायघाट पुलिस ने बाघाखाल गांव में एक जर्जर मकान से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद की। थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि शराब कार्टन और बोरी में छुपाकर रखी गई थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई चल रही है, और तस्कर की पहचान हेतु छापेमारी जारी है।

Muzaffarpur News: गायघाट : जर्जर मकान से 211 लीटर शराब बरामद

Muzaffarpur News: गायघाट। बाघाखाल गांव स्थित जर्जर मकान से पुलिस ने मंगलवार की देर रात छापेमारी कर 211 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान कार्टन और बोरी में छुपाकर रखी गई शराब बरामद की गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तस्कर की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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