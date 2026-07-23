Muzaffarpur News: सावन मेले में प्रत्येक सोमवारी 200 स्काउट गाइड रहेंगे तैनात
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला के दौरान प्रत्येक सोमवारी 200 स्काउट गाइड बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। यह निर्णय भारत स्काउट और गाइड की एक बैठक में लिया गया, जिसमें सावधानीपूर्वक योजनाओं का निर्माण किया गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावणी मेला में प्रत्येक सोमवारी को 200 स्काउट गाइड तैनात होंगे। वे बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक को आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता करेंगे।गुरुवार को भारत स्काउट और गाइड मुजफ्फरपुर के जिला सचिव दिलीप कुमार की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया। रविवार की शाम से सोमवार दिन तक दो पालियों में 200 स्काउट गाइड सेवा देंगे । बैठक में उपस्थित पदाधिकारियो को इसकी जिम्मेवारी दी गयी। बैठक में जिला संगठन आयुक्त रामभरोस पंडित, जिला संगठन आयुक्त नवनीश कुमार, जिला प्रशिक्षण आयुक्त कृष्णा कुमार, जिला प्रशिक्षक धर्मेन्द्र कुमार, जिला लीडर सह मीडिया प्रभारी राहुल कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
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