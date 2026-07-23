Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: सावन मेले में प्रत्येक सोमवारी 200 स्काउट गाइड रहेंगे तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला के दौरान प्रत्येक सोमवारी 200 स्काउट गाइड बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। यह निर्णय भारत स्काउट और गाइड की एक बैठक में लिया गया, जिसमें सावधानीपूर्वक योजनाओं का निर्माण किया गया।

Muzaffarpur News: सावन मेले में प्रत्येक सोमवारी 200 स्काउट गाइड रहेंगे तैनात

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावणी मेला में प्रत्येक सोमवारी को 200 स्काउट गाइड तैनात होंगे। वे बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक को आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता करेंगे।गुरुवार को भारत स्काउट और गाइड मुजफ्फरपुर के जिला सचिव दिलीप कुमार की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया। रविवार की शाम से सोमवार दिन तक दो पालियों में 200 स्काउट गाइड सेवा देंगे । बैठक में उपस्थित  पदाधिकारियो को इसकी जिम्मेवारी दी गयी। बैठक में जिला संगठन आयुक्त रामभरोस पंडित, जिला संगठन आयुक्त नवनीश कुमार, जिला प्रशिक्षण आयुक्त कृष्णा कुमार, जिला प्रशिक्षक धर्मेन्द्र कुमार, जिला लीडर सह मीडिया प्रभारी राहुल कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: एप पर मिलेगा मंदिर, धर्मशाला, भंडारा व रूट का लोकेशन
ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला 2026: वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, होटल, एटीएम अब मोबाइल पर; बाबा गरीबनाथ का एप जल्द
ये भी पढ़ें:Begusarai News: श्रावणी मेला को लेकर आयोजित की गई बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।