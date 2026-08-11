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Muzaffarpur News: बाया नदी की तेज धारा में बही नौवीं की छात्रा, लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: देवरिया के मोहब्बतपुर गांव में 14 वर्षीय पल्लवी कुमारी अपने जन्मदिन पर सहेलियों के साथ बाया नदी में नहाने गई, जहाँ वह तेज धारा में बह गई। परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन की पर कोई पता नहीं चला। पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पल्लवी का कुछ भी पता नहीं चला।

Muzaffarpur News: बाया नदी की तेज धारा में बही नौवीं की छात्रा, लापता

Muzaffarpur News: देवरियाकोठी, एसं। देवरिया थाने के मोहब्बतपुर गांव में सोमवार को बाया नदी में नहाने गई नौवीं की छात्रा तेज धारा में बह गई। मोहब्बतपुर निवासी राकेश तिवारी की 14 वर्षीया पुत्री पल्लवी कुमारी सहेलियों के साथ गई थी। सहेलियों के शोर मचाने पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने नदी में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता-पता नहीं चला। पल्लवी का सोमवार को जन्मदिन था। मुखिया गुड्डू पटेल की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पल्लवी का पता नहीं चला। शाम होने की वजह से एसडीआरएफ नदी से बाहर निकल गई। थानेदार ने बताया कि मंगलवार को फिर से नदी में तलाशी अभियान चलाया जाएगा।परिजनों

ने बताया कि पल्लवी के जन्मदिन की तैयारी में परिवार के सभी लोग जुटे थे। इसी बीच पड़ोस की अन्य बच्चियों संग पल्लवी वाया नदी में नहाने चली गई, जहां वह डूब गई। पल्लवी के पिता राकेश तिवारी और मां का रो-रो कर बुरा हाल है।

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