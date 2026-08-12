Muzaffarpur News: दोस्तों संग क्रिकेट खेल रहे आठवीं के छात्र को सांप ने काटा, मौत

Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में रविवार को क्रिकेट खेलने के दौरान सांप के काटने से आठवीं के छात्र की मौत हो गई। मृतक ग्यासपुर निवासी रितेश सिंह का पुत्र 14 वर्षीय आर्यन कुमार था। परिजनों ने बताया कि आर्यन रविवार को गांव स्थित स्कूल के समीप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलने के दौरान झाड़ी में गेंद चली गई। गेंद निकालने के लिए आर्यन झाड़ी में गया, जहां विषैले सांप ने पैर में काट लिया। सांप के काटने के बाद वह कुछ देर तक क्रिकेट खेलता रहा। बाद में उसका पैर काला पड़ने लगा और वह लड़खड़ा कर गिरने लगा।

इसके बाद किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी। परिजन आनन-फानन में अंबारा स्थित अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए प्रभात तारा रेफर कर दिया, जहां से सोमवार को गंभीर हालत में चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच भेज दिया। वहां इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई।20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष सह ग्रामीण रामेश्वर राम एवं समाजसेवी कृष्ण प्रताप सिंह मुन्ना ने बताया कि आर्यन भाई में अकेला था। वह दो बहनों में बड़ा था। इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मची है। आर्यन का शव देखकर मां बेसुध हो गई। वह बार-बार आर्यन का नाम लेकर बेहोश हो जा रही है। उन्हें पड़ोस की महिलाएं ढांढस बंधा रही थीं।