बूढ़ी गंडक किनारे गल रहा मुजफ्फरपुर की सड़कों से चोरी हुआ तांबा, हिन्दुस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर शहर से सार्वजनिक संपत्ति से चोरी किए गए तारों को गलाकर बूढ़ी गंडक किनारे तांबा निकाला जा रहा है। उस तांबे को आधे दाम पर बेच दिया जाता है। तांबा चोरी के इस काले कारोबार में नाबालिग लड़के भी शामिल हैं।
नीतीश सोनी, मुजफ्फरपुर। शहर में नई स्ट्रीट लाइट के साथ लगे एमसीबी के कीमती तार को गलाकर तांबा निकालने का धंधा नदी किनारे चल रहा है। बूढ़ी गंडक के किनारे रोज शाम चोरों का जुटान होता है। तट पर पानी से सटे हिस्से पर तार गलाकर कीमती तांबा निकाला जाता है। इसमें एमसीबी बॉक्स से जुड़े तारों के अलावा अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्तियों से चोरी अन्य तार शामिल हैं। सच को परखने नदी किनारे पहुंची ‘हिन्दुस्तान’ टीम ने अपने आंखों से सबकुछ देखा।
नदी किनारे तीन जगहों पर जलती आग के बीच प्लास्टिक कोटेड कीमती तारों को गलाकर तांबा निकाला जा रहा था। मौके पर मौजूद 14 साल से 18 साल तक के सात टीएनएजर व युवा तांबा निकालने में मशगूल थे। कैमरे का फ्लैश चमका तो सूर्य मंदिर घाट के पास तांबा निकाल रहा एक ग्रुप सामान समेट कर भागा, जबकि आश्रम घाट पर दो ग्रुप डटे रहे। आधे घंटे के अंदर तांबा लेकर दोनों ग्रुप निकल गए। काम पूरा होने के बाद नदी के पानी से आग बुझाकर उसपर रेत की परत डाल दी, ताकि कोई निशान नहीं बचे।
चार चरणों में पूरी होती है तार गलाने की प्रक्रिया
चोरी के तार को गलाकर तांबा निकालने का काम चार चरणों में होता है। सबसे पहले कचरे के ढेर से चुने गए कपड़े-प्लास्टिक को जलाया जाता है। फिर सभी तरह के तार को एक साथ आग में डाल दिया जाता है। कुछ देर में तार के ऊपर की प्लास्टिक की परत काली पड़कर गलने लगती है। तब तुरंत आग बुझाकर जले तार को बाहर निकाला जाता है। फिर लकड़ी से पीटकर ऊपरी परत को साफ कर तांबा निकाल लिया जाता है।
मौके पर भी सौदा, अखाड़ा घाट कबाड़ी मार्केट में बिक्री
तांबा को औने-पौने दाम पर बेचा जाता है। बाजार में 1600 रुपये किलो बिकने वाला तांबा कबाड़ी दुकानों में 600-700 रुपये बेचा जाता है। शातिरों का दुस्साहस ऐसा कि सरेआम घाटों पर भी चोरी के तांबे तार का सौदा करते हैं। खरीदार बनकर पहुंचने पर एक ग्रुप ने हाथ में आधा किलो तांबा तार होने का दावा करते हुए 1200 रुपये प्रति किलो की दर बताई।
मोलजोल करने पर उसने 50 रुपये कम किए। फिर पार्टी से बात कर दूसरे दिन खरीदने की चर्चा करने पर वह यह कहते हुए निकल गया कि अखाड़ा घाट बांध के पीछे कबाड़ी दुकान में बेचेंगे। उसके बाद दूसरे ग्रुप के युवा ने हजार रुपये किलो का दाम लगाया।
स्मार्ट सिटी की संपत्तियां चोरों का आसान निशाना
चोरों ने सबसे अधिक स्मार्ट सिटी को झटका दिया है। सिकंदरपुर स्टेडियम के वीआईपी हॉल की सीलिंग करके लाखों के कीमती तार उड़ा लिए थे। लेक फ्रंट में लगे वाटर फाउंटेन के केबल पर भी हाथ साफ कर चुके हैं। झील में पानी के ऊपर लगी खास लाइट के साथ कीमती तार भी चोरी हो चुके हैं। इसके अलावा निगम की 250 से अधिक स्ट्रीट लाइट के साथ तार समेत एमसीबी बॉक्स की चोरी का सिलसिला जारी है। ऐसे अन्य मामलों की लंबी फेहरिस्त है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।