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मुजफ्फरपुर में बीच सड़क ठांय-ठांय, ऑटो में जा रही महिला को शूटर ने मारी 3 गोलियां; लव अफेयर का मामला

Apr 23, 2026 07:25 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के अहियापुर में गुरुवार को बीच सड़क बाइक सवार शूटर ने ऑटो में जा रही एक महिला को ताबड़तोड़ तीन गोलियां मार दीं। महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। लव अफेयर का मामला बताया जा रहा है। महिला ने अपने ही गांव के एक वार्ड सदस्य पर आरोप लगाया है।

मुजफ्फरपुर में बीच सड़क ठांय-ठांय, ऑटो में जा रही महिला को शूटर ने मारी 3 गोलियां; लव अफेयर का मामला

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को एक महिला को दिनदहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। घटना अहियापुर में चंदन बखरी के पास हुई। महिला अपनी भाभी के साथ शहर से बोचहां के बरहामपुर गांव स्थित अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार शूटर ने उसे तीन गोलियां मारीं। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज चल रहा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

घायल महिला का नाम मदीना खातून बताया जा रहा है। वह गुरुवार सुबह अपनी भाभी को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल के ओपीडी में लेकर गई थी। अस्पताल से वह भाभी के साथ ऑटो में सवार होकर वापस गांव लौट रही थी। तभी चंदन बखरी के पास दो बाइक सवार आए, उनमें से एक ने उसे तीन गोलियां मार दीं। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार हो गए।

मदीना के बांह, सीने और कमर के पास गोली लगी है। जिस ऑटो से वह घर जा रही थी, उसी में उसे घायल अवस्था में एसकेएमसीएच अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर महिला से पूछताछ की।

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पति से अनबन, वार्ड सदस्य से चल रहा था प्रेम प्रसंग

महिला ने अपने ही गांव के एक वार्ड सदस्य पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि वार्ड सदस्य पर उसने यौन उत्पीड़न का केस किया हुआ है। इससे वह रंजिश पाले हुए है। कुछ दिनों पहले वार्ड सदस्य के घर पर भी फायरिंग हुई थी। तब उसने मदीना के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था।

बताया जा रहा है कि महिला का वार्ड सदस्य से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मदीना पहले से शादीशुदा है। पहले पति से भी उसकी अनबन चल रही है और दोनों अलग-अलग रहते हैं। महिला का आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर वार्ड सदस्य ने उसे झांसा दिया। मदीना ने आशंका जताई है कि वार्ड सदस्य ने ही दुश्मनी में उस पर गोली चलवाई है।

वहीं, महिला की भाभी जोया खातून ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑटो से जाते समय दो बाइक सवार आए। उन्होंने ऑटो रुकवाया। फिर मदीना को चांटा मारकर उस पर फायरिंग कर दी। आरोपी उसे केस उठवाने की धमकी दे रहे थे।

पुलिस मामले में कार्रवाई के लिए जुट गई है। कुछ दिनों पूर्व भी मदीना के साथ मारपीट हुई थी। तब वह केस दर्ज कराने बोचहां थाने गई थी, लेकिन उसकी शिकायत जांच पर रख ली गई थी।

(मुजफ्फरपुर से प्रधान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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