Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर! मां और दो बच्चों के शव कमरे में मिले, पति के चचेरे भाइयों पर आरोप

Apr 28, 2026 04:02 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
share

मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में एक महिला और दो बच्चों का शव कमरे से मिलने के बाद सनसनी मच गई। पति ने अपने चार चचेरे भाइयों पर मां-बच्चों की सामूहिक हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर! मां और दो बच्चों के शव कमरे में मिले, पति के चचेरे भाइयों पर आरोप

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहलाने वाली खबर आई है। एक घर के कमरे में मां और उसके दो मासूम बच्चों के शव मंगलवार को कपड़े की रस्सी से बंधे हुए मिले। उनके गर्दन पर जख्म के निशान और नाक से खून भी बहता हुआ पाया गया। परिजन द्वारा पट्टीदर चचेरे भाइयों पर सामूहिक हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित बाझिला गांव की है।

मां और बेटे-बेटी के शव मिलने के बाद परिजन में कोहराम मच गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। आसपास के गांवों में भी खबर आग की तरह फैल गई। मृतकों में मां रीता देवी (30), उसकी ढाई साल की बेटी वैष्णवी कुमारी और सात माह का बेटा रुद्र कुमार शामिल है।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ और कांटी थानेदार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। साथ ही मृतक के परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी ली। इस दौरान एफएसएल को भी बुलाया गया। पुलिस टीम ने शवों और पूरे कमरे की जांच कर कई साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके बाद तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर जानकारी जुटा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार के बांका में सुबह-सुबह 2 मर्डर, अर्धनग्न हालत में महिला मिली;युवक की हत्या

शादी में गया था पति, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद

पुलिस की पूछताछ में मृतका के पति संतोष कुमार साह उर्फ मिठाईलाल साह ने बताया कि सोमवार की रात वह अपने भाई के साथ गांव की ही एक बारात के साथ शादी समारोह में शामिल होने समस्तीपुर गए थे। रात करीब 10 बजे के आस-पास पत्नी से उनकी मोबाइल पर बातचीत हुई थी। तड़के 3 बजे जब वह घर लौटे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला।

मां और दो बच्चों की मौत की सामूहिक हत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस

चचेरे भाइयों पर ट्रिपल मर्डर का आरोप

मिठाईलाल ने कहा कि जब दरवाजा खोलकर वह अंदर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों के शव पड़े हुए हैं। तीनों को एक रस्सी से बांधकर रखा गया था। उन्होंने अपने 4 चचेरे भाई और उनके परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पति ने बताया कि घर में घुसकर इस घटना को उनके पट्टीदारों ने ही अंजाम दिया है। उनका आरोपियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पति ने यह भी आरोप लगाया है कि सभी आरोपी उन्हें लगातार हत्या की धमकी दे रहे थे।

ये भी पढ़ें:पटना में डीजे के दौरान चली गोली से लड़के की मौत; दीदारगंज में भी युवक की हत्या

कमरे से बाहर सो रहे थे दो बच्चे

जानकारी के मुताबिक, मृतका के चार बच्चे थे। इसमें दो बेटा और दो बेटी शामिल हैं। घटना के वक्त सात साल की बेटी नित्या कुमारी और पांच साल का बेटा आदित्य कुमार दादी और दादा के साथ बाहर सोई थी। जबकि दूधमुंहा बच्चा रुद्र और एक बेटी वैष्णवी मां के साथ कमरे में थे। बगल के कमरे में गोतनी सोई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना की घर में मौजूद परिवार वालों को भनक नहीं लग पाई।

दो महिलाएं हिरासत में, आरोपी फरार

फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। उन्हें थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, आरोपी चारों चचेरे भाई फरार बताए जा रहे है। उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मां और मासूम बच्चों की मौत कैसे हुई, यह पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकता है।

(मुजफ्फरपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:प्रेमी की मौत, प्रेमिका को लगी गोली; बंदूक गायब; मर्डर या सुसाइड में उलझी पुलिस
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Muzaffarpur Muzaffarpur News Muzaffarpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।