बिहार से 2 अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी, एक हैदराबाद तो दूसरी अजमेर; उद्घाटन की तारीख आई

उत्तर बिहार से दक्षिण भारत और राजस्थान के लिए दो नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से हैदरबाद और दरभंगा से अजमेर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की तारीख घोषित हो गई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरSat, 27 Sep 2025 07:26 AM
बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले दो और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद) और दरभंगा से मदार (अजमेरशरीफ) के बीच दो अमृत भारत ट्रेनों का संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे।

मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली के बीच चलने वाली 15293/94 का समय सारणी भी जारी की गई है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से हर मंगलवार और चर्लपल्ली से हर गुरुवार को चलेगी। वहीं दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल शनिवार को जारी होगा। 29 को मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्टेशन पर इन ट्रेनों का उद्घाटन समारोह होगा। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अन्य शामिल होंगे।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट

अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से सुबह 10:40 बजे खुलेगी जो हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, मनीकपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, नागपुर, सिरपुर, होते हुए हैदराबाद के चर्लपल्ली तक जाएगी। वहीं दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी, नरकटियागंज, अजमेरशरीफ होते हुए मदार जंक्शन तक जाएगी। मुजफ्फरपुर से पहली ट्रेन है जो हैदराबाद के लिए चलेगी। इसमें 24 बोगियां होंगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से हैदराबाद जाना आसान होगा। व्यवसाय से लेकर आईटी के छात्रों तक की यात्रा सुगम होगी। मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृतभारत एक्सप्रेस के परिचालन से दक्षिण भारत जाने के लिए प्रतिदिन करीब दो हजार से ढाई हजार लोगों के लिए अतिरिक्त सीट की संख्या बढ़ेगी।

मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 7वीं अमृत भारत होगी

वर्तमान में उत्तर बिहार से ही सर्वाधिक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार से लिए चली थी। अभी दरभंगा से आनंद विहार, सीतामढ़ी से आनंद विहार, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार के लिए परिचालन हो रहा है। इसके अलावा जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। वहीं सहरसा से आनंद विहार के लिए दो अमृतभारत ट्रेन चल रही है, जो मुजफ्फरपुर होकर गुजरती है। अब मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन मिली है।