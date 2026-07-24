मुजफ्फरपुर में फेसबुक, इंस्टा 3 दिन बंद, व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा; छात्र आंदोलन के बीच आदेश
छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर 3 दिन के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग रविवार, 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने और माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्र आंदोलन के दौरान हुए उग्र प्रदर्शन और उत्पात के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मुजफ्फरपुर शहर और आसपास के कुछ इलाकों में 24 जुलाई दोपहर से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर प्रतिबंध रहेगा।
बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार समेत देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर अपील के बाद गुरुवार शाम को बड़ी संख्या में छात्र एवं युवाओं ने मुजफ्फरपुर में मार्च निकाला था। रात के समय कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और पथराव एवं तोड़फोड़ की गई थी।
मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की अवधि
इसके बाद बिहार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मुजफ्फरपुर में तीन दिन के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। गृह विभाग के आदेश में कहा गया कि मुजफ्फरपुर के सदर अनुमंडल 1 और 2 में 24 जुलाई दोपहर 12.30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक विभिन्न विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा के माध्यम से मैसेज भेजने पर रोक रहेगी।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही!
सरकार का कहना है कि मुजफ्फरपुर एसएसपी से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। पुलिस को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने और शांति भंग होने का खतरा है।
मुजफ्फरपुर में इन साइट और ऐप पर लगा प्रतिबंध
फेसबुक, ट्विटर (X), व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीचैट, क्यूजोन, टंबलर, गूगल+, बायडू, स्काइप, वाइबर, लाइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, रेडिट, स्नैपफिश, यूट्यूब (अपलोड), वाइन, जांगा, बुआनेट, फ्लिकर, सभी प्रकार की ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं और जनसंचार के उपयोग में की जाने वालीं अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैन लागू रहेगा।
इन सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया
यह आदेश सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित सेवाओं पर लागू नहीं होगा। BSWAN (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), NICNet, NKN (नेशनल नॉलेज नेटवर्क), बिहार SecLAN, G-SWAN, बैंकिंग, रेलवे या किसी अन्य सरकारी सेवाएं चालू रहेंगी।
मुजफ्फरपुर शहर की ड्रोन से निगरानी
आंदोलनकारियों पर नजर रखने के लिए शहर के 6 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इनमें कल्याणी चौक, बनारस बैंक चौक, मस्जिद चौक, मोतीझील, पानी टंकी चौक और रेलवे स्टेशन रोड शामिल हैं। वहीं समाहरणालय परिसर (कलेक्ट्रेट) में बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।