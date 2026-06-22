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मुजफ्फरपुर की बेटी का बीपीएससी में परचम, 68 वीं रैंक लाकर बनीं डीएसपी; यूपीएससी पर नजर

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रसं
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महिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता अनामिका रवि को दिया है। उन्होंने कहा कि माता के मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद के बिना यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था। दादा बैद्यनाथ गुप्ता और पिता संजय गुप्ता का व्यवसाय से जुड़ाव रहा है।

मुजफ्फरपुर की बेटी का बीपीएससी में परचम, 68 वीं रैंक लाकर बनीं डीएसपी; यूपीएससी पर नजर

बिहार के मुजफ्फरपुर की एक बेटी महिमा गुप्ता ने बीपीएससी परीक्षा में 68 वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयनित हुई है। उसने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। महिमा ने यह सफलता अपने प्रथम प्रयास में प्राप्त की है। सूबे में डीएसपी में उसका दूसरा स्थान है। वह अभी भारत सरकार के इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) विभाग में अफसर है।

महिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता अनामिका रवि को दिया है। उन्होंने कहा कि माता के मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद के बिना यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था। दादा बैद्यनाथ गुप्ता और पिता संजय गुप्ता का व्यवसाय से जुड़ाव रहा है। व्यवसाय से जुड़ाव होने के बावजूद दादा और पिता ने महिमा को लगातार सहयोग दिया और भरोसा जताया।

महिमा ने बताया कि उसका अगला लक्ष्य यूपीएससी में भी अच्छे रैंक से सफलता हासिल करना है। उसने स्कूलिंग डीपीएस पटना से की है। इसके बाद बंगलुरु के आरवी कॉलेज से 2022 में इंजीनियरिंग पास की। भाई आदित्य गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। महिमा का मानना है कि निरंतर मेहनत और सही दिशा में प्रयास से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। महिमा की इस सफलता पर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने पूरे को बधाई दी है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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