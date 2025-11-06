Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMuzaffarpur Samastipur recorded over 70 percent voter turnout while Patna lagged behind in Bihar Elections 1st Phase
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, पटना फिसड्डी; किस जिले में कितनी वोटिंग

मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, पटना फिसड्डी; किस जिले में कितनी वोटिंग

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले मतदान के मामले में शीर्ष पर रहे। दोनों जिलों में 70 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि, पटना इस मामले में फिसड्डी साबित हुआ।

Thu, 6 Nov 2025 10:41 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Election Voter Turnout: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 65 प्रतिशत (64.66%) मतदान हुआ। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को मतदान हुआ। इस बार वोटिंग के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले में तो 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि, पटना और भोजपुर जिले मतदान के मामले में फिसड्डी साबित हुए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर गुरुवार रात 10 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 71.03 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद समस्तीपुर जिले में 70.87 प्रतिशत वोटिंग हुई। फिर बेगूसराय में 69.27 और मधेपुरा में 69.03 प्रतिशत वोट गिरे। पहले चरण में पटना, भोजपुर और नालंदा जिले ही ऐसे हैं जहां 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ। पटना में 57.93, भोजपुर में 58.27 और नालंदा में 59.11 प्रतिशत वोटिंग हुई।

बिहार चुनाव के पहले चरण में जिलावार मतदान प्रतिशत यहां देखें-

  • बेगूसराय- 69.27%
  • भोजपुर- 58.27%
  • बक्सर- 61.39%
  • दरभंगा- 62.84%
  • गोपालगंज- 66.58%
  • खगड़िया- 66.40%
  • लखीसराय- 65.05%
  • मधेपुरा- 69.03%
  • मुजफ्फरपुर- 71.03%
  • नालंदा- 59.11%
  • पटना- 57.93%
  • सहरसा- 69.16%
  • समस्तीपुर- 70.87%
  • सारण- 63.05%
  • शेखपुरा- 61.73%
  • सीवान- 60.54%
  • वैशाली- 67.37%

Bihar chunav, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election commission Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।