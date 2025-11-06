मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, पटना फिसड्डी; किस जिले में कितनी वोटिंग
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले मतदान के मामले में शीर्ष पर रहे। दोनों जिलों में 70 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि, पटना इस मामले में फिसड्डी साबित हुआ।
Bihar Election Voter Turnout: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 65 प्रतिशत (64.66%) मतदान हुआ। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को मतदान हुआ। इस बार वोटिंग के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले में तो 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि, पटना और भोजपुर जिले मतदान के मामले में फिसड्डी साबित हुए।
चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर गुरुवार रात 10 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 71.03 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद समस्तीपुर जिले में 70.87 प्रतिशत वोटिंग हुई। फिर बेगूसराय में 69.27 और मधेपुरा में 69.03 प्रतिशत वोट गिरे। पहले चरण में पटना, भोजपुर और नालंदा जिले ही ऐसे हैं जहां 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ। पटना में 57.93, भोजपुर में 58.27 और नालंदा में 59.11 प्रतिशत वोटिंग हुई।
बिहार चुनाव के पहले चरण में जिलावार मतदान प्रतिशत यहां देखें-
- बेगूसराय- 69.27%
- भोजपुर- 58.27%
- बक्सर- 61.39%
- दरभंगा- 62.84%
- गोपालगंज- 66.58%
- खगड़िया- 66.40%
- लखीसराय- 65.05%
- मधेपुरा- 69.03%
- मुजफ्फरपुर- 71.03%
- नालंदा- 59.11%
- पटना- 57.93%
- सहरसा- 69.16%
- समस्तीपुर- 70.87%
- सारण- 63.05%
- शेखपुरा- 61.73%
- सीवान- 60.54%
- वैशाली- 67.37%