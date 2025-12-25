Hindustan Hindi News
Video: तड़ातड़ फायरिंग से दहला मुजफ्फरपुर, मंत्री विजय सिन्हा ने 3 दिन पहले यहीं किया था बड़ा दावा

संक्षेप:

दहशत फैलाने की नियत से बाइक सवार दो बदमाशों ने मुशहरी थाना के रोहुआ में व्यस्त रोड किनारे स्थित के कैंपस में गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई खोखे जब्त किए हैं। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है।

Dec 25, 2025 01:41 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर भू माफिया ने सरकार की कड़ी चुनौती दी है। जमीन मालिक की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। दहशत फैलाने की नियत से बाइक सवार दो बदमाशों ने मुशहरी थाना के रोहुआ में व्यस्त रोड किनारे स्थित के कैंपस में गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई खोखे जब्त किए हैं। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। तीन दिन पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में भू माफिया के सफाए का दावा किया था। जमीन मालिक ने उनसे शिकायत की थी।

मुजफ्फरपुर पुसा मुख्य सड़क के किनारे रोहुआ में बाइक सवार दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिल रही है कि जमीनी विवाद में फायरिंग कराई गई है। घटना के वक्त कैंपस में एक व्यक्ति मौजूद था। बदमाश ने उसे निशाना नहीं बनाया जबकि उसके दोनों हाथ में गन थे। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यस्त सड़क के किनारे हुई वारदात से पुलिस भी परेशान है। जमीन मालिक ने डायल 112 को घटना की सूचना दी। जबतक टीम पहुंचती तबतक दोनों बदमाश बाइक स्टार्ट कर फरार हो चुके थे। उनकी की तलाश की जा रही है।

आठ राउंड फायरिंग

अपराधियों ने एक घर पर आठ राउंड फायरिंग की है। मौके से 6 खोखे बरामद हुए हैं। घर के गेट पर गोली के छेद है। मुशहरी के रोहूआ पेट्रोल पंप के पास की घटना है। बावन बीघा निवासी सतीश कुमार ठाकुर का पेट्रोल पंप के पास एक मकान और जमीन है। उनके पुत्र समीर ठाकुर नियमित रूप से सुबह-शाम इस आवास पर आते-जाते हैं। गुरुवार सुबह 07:30 बजे दो नकाबपोश बदमाश बाइक से पहुंचे। घर के सामने रुककर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।

डिप्टी सीएम से शिकायत के बाद फायरिंग

जमीन विवाद की बात सामने आ रही है बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के जनता दरबार में इस जमीन को लेकर भी शिकायत की गई थी। जमीन पर दबंग प्रॉपर्टी डीलर का गिरोह सक्रिय है।

घटना की सूचना मिलने पर मुसहरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से खोखे मिले बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सतीश कुमार ठाकुर का उस जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इस संबंध में पूर्व में थाने में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।

