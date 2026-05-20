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मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की बीच सड़क हत्या, हमलावर ने मुंह में पिस्टल डालकर 5 गोलियां उतारीं

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के रोहुआ में बुधवार सुबह एक प्रॉपर्टी डीलकर की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने अंकित कुमार उर्फ प्रभात के मुंह में पिस्टल ठूंस कर 5 गोलियां उतार दीं। 

मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की बीच सड़क हत्या, हमलावर ने मुंह में पिस्टल डालकर 5 गोलियां उतारीं

बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात मुशहरी-पूसा रोड पर रोहुआ में सुबह करीब सवा 11 बजे हुई। बाइक सवार दो अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर अंकित कुमार उर्फ प्रभात को घेर कर उसके मुंह में पाचं गोलियां उतार दीं। अपराधियों ने उसके मुंह में पिस्टल डालकर फायरिंग की। गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी मौत हो गई।

मृतक अंकित मूल रूप से वैशाली जिले के महुआ का निवासी था। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र स्थित प्रहलादपुर गांव में उसका ननिहाल था। वह प्रहलादपुर में रहकर ही मिट्टी की ठेकेदारी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार, अंकित बुधवार सुबह बाइक पर सवार होकर प्रहलादपुर गांव से मुजफ्फरपुर शहर की ओर जाने के लिए निकला।

रोहुआ में एक मार्बल दुकान के पास पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे घेर लिया। बाइक पर पीछे बैठे शूटर ने उतरकर तुरंत उस पर फायरिंग कर दी। एक गोली लगने के बाद अंकित सड़क पर गिर गया। फिर हमलावर ने उसके मुंह में पिस्टल डालकर गोलियां मार दीं।

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ऑटो पर लादकर अस्पताल ले गए

स्थानीय लोग अंकित को ऑटो पर लादकर पास के ही एक निजी अस्पताल में ले गए। घटना की सूचना परिजनों को मिली। इसके बाद परिजन भी पहुंच गए। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए अपराधी

अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल के पास ही एक दुकान में सीसीटीवी में अपराधियों के कैद होने की बात बताई जा रही है। गोली मारने वाले अपराधी किधर से आए और किधर निकले, इसकी जांच की जा रही है।

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आपसी रंजिश में हत्या की आशंका

सिटी एसपी ने आपसी पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

(मुजफ्फरपुर से प्रधान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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