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मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के बेटे का शव मेडिकल कॉलेज में मिला, 10 दिनों से लापता था

May 01, 2026 10:54 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में बीते 10 दिनों से लापता प्रोफेसर के बेटे का शव मेडिकल कॉलेज में रेलवे ट्रैक के पास मिला। परिजन ने उसका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।

मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के बेटे का शव मेडिकल कॉलेज में मिला, 10 दिनों से लापता था

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में सदर थाने क्षेत्र के भगवानपुर, कृष्णा नगर से बीते 10 दिनों से लापता प्रोफेसर के बेटे का शव शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में मिला। मृतक रवि किशोर के बड़े भाई राजकिशोर कुमार ने एसकेएमसीएच स्थित पोस्टमार्टम हाउस में शव की पहचान की। मेडिकल पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर शव सौंप दिया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

राजकिशोर कुमार ने मेडिकल पुलिस को बताया वह तीन भाई हैं। दो भाई शिक्षक हैं। पिता वंशी महतो हाजीपुर में एक कॉलेज में प्रोफसर थे। रवि किशोर मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मूलरूप से वे लोग सरैया थाना क्षेत्र के रामकृष्ण, दुबियाही गांव के निवासी हैं। फिलहाल सदर थाने के भगवानपुर में मकान बनाकर रहते हैं।

राजकिशोर ने पुलिस को बताया कि बीते 19 अप्रैल को रवि किशोर अचानक घर से निकल गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो 28 अप्रैल को सदर थाने में लापता होने का आवेदन दिया था।

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शुक्रवार को मेडिकल ओपी पुलिस ने सूचना दी कि रेलवे ट्रेक के पास से एक अधेड़ बेहोशी की हालत में मिला। उसे एसकेएमसीएच की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम हाउस में पहचान के लिए रखा गया है। सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंच शव की पहचान रवि किशोर के रूप में की।

इधर, मेडिकल ओपी की एएसआई अनुष्का ने बताया कि इमरजेंसी में एक अधेड़ का शव था। उसकी पहचान हो गई है। परिजन के लिखित आवेदन पर शव सौंप दिया गया है। परिजनो ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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