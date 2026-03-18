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मुजफ्फरपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर अटैक, फायरिंग में 1 की मौत; थानेदर भी जख्मी

Mar 18, 2026 11:14 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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आत्मरक्षा के लिए यहां पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। इस मारपीट और बवाल में एक शख्स की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि थानेदार समेत तीन पुलिसवाले जख्मी भी हो गए हैं।

मुजफ्फरपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर अटैक, फायरिंग में 1 की मौत; थानेदर भी जख्मी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जमकर बवाल हुआ है। यहां पॉक्सो के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आत्मरक्षा के लिए यहां पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। इस मारपीट और बवाल में एक शख्स की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि थानेदार समेत तीन पुलिसवाले जख्मी भी हो गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस पर हमले के दौरान दूसरी तरफ से भी गोलियां बरसाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की गायघाट थाने की पुलिस देर रात पॉक्सो ऐक्ट के एक आरोपी को अरेस्ट करने के लिए यहां आई थी।

इस दौरान आरोपी अपने घर से निकल कर पड़ोस के घर में जाकर छिप गया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कार्रवाई की तो गांव वालों ने खाकी वर्दी वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने जब अपने बचाव में गोली चलाई तो गांव वालों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। इसी दौरान एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हंगामा और बवाल इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।

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गोली लगने से मृत शख्स का नाम जगतवीर राय बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मंगलवार की देर रात अजय कुमार को पकड़ कर ले जाने लगी थी। लेकिन इस दौरान जब परिवार के लोगों ने उन्हें रोका तो बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। इसके बाद यह सारा बवाल शुरू हुआ।

पटना में भी पुलिस पर हमला

इधर पटना में भी पुलिस पर हमला हुआ है। पटन में बुद्धा कॉलोनी थाने के चीनाकोठी में मादक पदार्थ की सूचना पर पहुंची बिहार पुलिस की नारकोटिक्स विभाग की टीम पर मंगलवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों ने छापामार टीम पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे से हमला किया। अचानक हुए हमले में दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की। इसके बाद भगदड़ मच गई और हमला करने वाले भागने लगे। तब तक बुद्धा कॉलोनी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं 50- 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार पुलिस की नारकोटिक्स विभाग की टीम बुद्धा कॉलोनी के चिनाकोठी इलाके में छापा मारने पहुंची थी। टीम को सूचना थी कि एक घर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छुपाकर रखा गया है। इस पर टीम ने चीनाकोठी में आकाश धनगर के घर पर छापा मारा और एक थैला बरामद किया। थैला लेने के लिए वह टीम से भिड़ गया और पुलिसवालों से छीनकर बगल के नाले में फेंक दिया।

तभी आसपास के लोगों ने ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे से हमला बोल दिया। नारकोटिक्स टीम कुछ समझ पाती तब तक काफी संख्या में आसपास के लोग आ गए और पुलिसकर्मियों को खदेड़ने लगे। हालात बेकाबू होने पर पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा चार राउंड हवाई फायरिंग की। गोली चलते ही हमलावर भीड़ तितर-बितर हो गई, तब जाकर पुलिसकर्मी वहां से निकले। इसी बीच बुद्धा कॉलोनी पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने नाले में फेंका गया थैला निकाला। थैले में 54 पुड़िया स्मैक और 67 हजार रुपये थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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