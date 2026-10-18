मुजफ्फरपुर में युवक की पिटाई से मौत के बाद दलित बस्ती पर हमला, 9 घर फूंके; महिलाएं मोहल्लाएं छोड़ कर भागीं

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक लड़के की पिटाई से हुई मौत के बाद बवाल मच गया है। गांव के कई लोगों ने दलित बस्ती पर हमला कर कई घरों को फूंक दिया है। इस बवाल के दौरान महिलाएं मोहल्ला छोड़ कर भाग गई हैं। इलाके में तनाव की स्थिति है।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जमकर बवाल हुआ है। यहां एक बच्चे की मौत के बाद दलित बस्ती पर हमला कर दिया गया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना के प्रतापट्टी गांव में बाइक से ठोकर के विवाद के कारण किशोरों के बीच शनिवार की शाम में हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। इस दौरान शनिवार शाम में झड़प के बाद मोहम्मदपुर खाजे गांव निवासी युवक नवनीत कुमार (20) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक पक्ष के लोगों ने रविवार की सुबह में बवाल करते हुए प्रतापपट्टी दलित बस्ती पर हमला कर दिया। इस दौरान 9 घरों में आग लगा दी।

घटना के बाद इलाके में तनाव है। एसडीओ और एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की जा रही है। मृतक नवनीत कुमार (20) का घर घटनास्थल प्रतापपट्टी से करीब दो किलोमीटर दूर है। बताया गया कि शनिवार शाम प्रतापपट्टी में नवनीत की बाइक से एक बच्चे को ठोकर लगी थी। इसको लेकर किशोरो के दो गुटों में झगड़ा हुआ। इसी विवाद में नवनीत की बेरहमी से प्रताप पट्टी दलित बस्ती में बेरहमी से मारा पीटा गया। आरोप है कि बेल्ट से गला कसकर और लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

गांव वालों ने दलित बस्ती पर हमला किया घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन नवनीत को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर करजा थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपित पक्ष के तीन लोगो को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। रविवार सुबह नवनीत का शव लेकर गांव पहुंचे। परिजन और सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर प्रतापपट्टी पहुंचे और दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ ने बस्ती के 9 घरों में आग लगा दी। इस दौरान कई लोगो की बेरहमी से पिटाई की गई। हमले के दौरान महिला और बच्चों ने मोहल्ला छोड़कर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरे घर धू-धू कर जलने लगे।

गांव में बढ़ा तनाव आगजनी की सूचना पर एसडीओ और एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 9 घर जलकर राख हो चुके थे। इधर, घटना के बाद हमला करने वाले पक्ष के लोग गांव से फरार हो गए हैं, जबकि दलित बस्ती में आसपास के गांवों के दलित समुदाय के लोग जुटने लगे हैं। बस्ती के लोग बदला लेने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिससे गांव में तनाव और बढ़ गया है।