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मुजफ्फरपुर का मुस्तफा निकला पाकिस्तानी जासूस, एटीएस के हत्थे चढ़ा; शहजाद भट्टी से कनेक्शन

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर का रहने वाला मुस्तफा पाकिस्तानी जासूस निकला है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने के बाद बिहार एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने फोन से पाक तस्कर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ था। भारत की संवेदनशील जानकारी वह पाकिस्तान भेज रहा था।

मुजफ्फरपुर का मुस्तफा निकला पाकिस्तानी जासूस, एटीएस के हत्थे चढ़ा; शहजाद भट्टी से कनेक्शन

बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने देश की सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले का खुलासा किया है। एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त मुस्तफा को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके गैंग के सदस्यों से सीधे संपर्क में था। आरोप है कि वह पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा था। उसने देश की कई संवेदनशील जानकारी दुश्मनों को भेजी।

एटीएस ने खुलासा किया है कि मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहा था। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस एवं एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से पाकिस्तानी तस्करों के लिए काम कर रहा था। एटीएस की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव में छापेमारी कर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल में मिले देश की कई जगहों

एटीएस ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश का पता चला है। एटीएस अधिकारियों ने मुस्तफा के मोबाइल फोन की गहन जांच करवाई। इस दौरान उसके फोन से कई आपत्तिजनक एवं देश विरोधी सामग्री बरामद की गई। उसके मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करके चैट बैकअप और एक्टिव मैसेजिंग ऐप्स की भी गहनता से जांच की गई।

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हैंडलर को भेज रहा था संवेदनशील फोटो

जांच के दौरान मुस्तफा के मोबाइल फोन से भारत के कई संवेदनशील एवं रणनीतिक महत्व के स्थलों के वीडियो, तस्वीरें और अन्य डिजिटल सामग्री बरामद की गई हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने प्रतिबंधित एवं संवेदनशील क्षेत्रों के वीडियो और फोटो तैयार कर उनकी सटीक भौगोलिक लोकेशन, पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा किए थे।

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आईएसआई का एजेंट है भट्टी?

शहजाद भट्टी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का चर्चित गैंगस्टर है। वह सीमा पार हथियार और ड्रग्स की तस्करी का अवैध नेटवर्क चलाता है। भट्टी के आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त होने की बात सामने आई है।

बताया जाता है कि वह पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शहजाद भट्टी का गैंग सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं को संपर्क करता है। उन्हें बहला-फुसला कर उनसे देश विरोधी गतिविधियां करवाता है।

एटीएस फिलहाल यह भी पता करने में जुटी है कि मुस्तफा के अलावा और कौन-कौन युवक शहजाद भट्टी के गैंग से ऑनलाइन संपर्क में थे। साथ ही विदेशी फंडिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी जांच की जा रही है।

(पटना से हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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