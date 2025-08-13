दो वोटर आईडी मामले में मुजफ्फरपुर मेयर को नोटिस, चुनाव आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा

बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम की मेयर निर्मला देवी को चुनाव आयोग ने दो वोटर आईडी के मामले में नोटिस दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बुधवार को जारी किए नोटिस में मेयर को 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मेयर निर्मला देवी पर आरोप है कि मतदाता सूची के हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान उनका नाम दो जगहों पर दर्ज है। एसआईआर के पहले भी उनका नाम वोटर लिस्ट में दो जगहों पर पाया गया था। विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इसे मुद्दा बनाया है। इसके बाद चुनाव आयोग ऐक्शन में आ गया है।