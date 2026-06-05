मुजफ्फरपुर फायर ट्रेजडी: पिता की सांस बचाने को बेची 5 कट्ठा जमीन, ICU में फेफड़ा ही जल गया

प्रसाद हॉस्पिटल में अगलगी के बाद आईसीयू में भर्ती मरीज ब्रजनंदन राय को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था जहां डॉक्टर ने बताया कि अगलगी के धुएं से उनका फेफरा अंदर से बुरी तरह से झुलस गया था। देर शाम उनकी मौत हो गई।

Muzaffarpur Hospital Fire Tragedy: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू लगी आग में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। आईसीयू से निकाले गए मरीजों में से एक बदनसीब मरीज ब्रजनंदन राय (60) की देर शाम मौत हो गई। बीते 31 मई को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। घटना की रात तक उनकी जान बचाने में पांच पुत्रों ने अपने-अपने हिस्से की एक-एक कट्ठा जमीन बेच डाली। ब्रजनंदन राय को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था जहां डॉक्टर ने बताया कि अगलगी के धुएं से उनका फेफरा अंदर से बुरी तरह से झुलस गया है।

पुत्र अनिल कुमार राय ने बताया कि पांच दिनों में ही आईसीयू में चार लाख रुपये से अधिक खर्च हो गए। एक दिन आईसीयू की दवा के लिए एक हजार कम पड़ गए तो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर ने दवा नहीं दी। दूसरे मरीज के परिजन से उधार लेकर दवा ली। दूसरे दिन फिर 50 हजार जमा करने को कहा गया तो 40 हजार रुपये ही जुटा सका। अस्पताल प्रबंधन ने 40 हजार रुपये ले लिए, लेकिन 10 हजार मिलने पर ही रसीद देने की बात कह लौटा दिया।

अनिल ने बताया कि इन सबके बावजूद हम पांचों भाई तसल्ली में थे कि पिताजी की जान बच जाएगी। लेकिन, यहां उससे बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही थी। आईसीयू की अगलगी में ब्रजनंदन राय का दम घुट गया। उन्हें जूरन छपरा रोड नंबर चार में एक अस्पताल में प्रशासन ने भर्ती कराया। परिजनों को यह कहकर घर भेज दिया गया कि आप खाना वगैरह खाकर आइएगा, आपका मरीज ठीक हो रहा है। लेकिन, जिस अस्पताल में मरीज को शिफ्ट किया गया, उसके डॉक्टर ने अलग कहानी बतायी। डॉक्टर ने बताया कि धुएं से ब्रजनंदन राय का फेफड़ा बुरी तरह झुलस गया है। बचाना मुश्किल है, इसलिए पटना के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। ब्रजनंदन राय सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। उनकी हालत गंभीर देख परिजनों को घर भेज उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।