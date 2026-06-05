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मुजफ्फरपुर फायर ट्रेजडी: पिता की सांस बचाने को बेची 5 कट्ठा जमीन, ICU में फेफड़ा ही जल गया

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता
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प्रसाद हॉस्पिटल में अगलगी के बाद आईसीयू में भर्ती मरीज ब्रजनंदन राय को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था जहां डॉक्टर ने बताया कि अगलगी के धुएं से उनका फेफरा अंदर से बुरी तरह से झुलस गया था। देर शाम उनकी मौत हो गई।

मुजफ्फरपुर फायर ट्रेजडी: पिता की सांस बचाने को बेची 5 कट्ठा जमीन, ICU में फेफड़ा ही जल गया

Muzaffarpur Hospital Fire Tragedy: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू लगी आग में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। आईसीयू से निकाले गए मरीजों में से एक बदनसीब मरीज ब्रजनंदन राय (60) की देर शाम मौत हो गई। बीते 31 मई को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। घटना की रात तक उनकी जान बचाने में पांच पुत्रों ने अपने-अपने हिस्से की एक-एक कट्ठा जमीन बेच डाली। ब्रजनंदन राय को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था जहां डॉक्टर ने बताया कि अगलगी के धुएं से उनका फेफरा अंदर से बुरी तरह से झुलस गया है।

पुत्र अनिल कुमार राय ने बताया कि पांच दिनों में ही आईसीयू में चार लाख रुपये से अधिक खर्च हो गए। एक दिन आईसीयू की दवा के लिए एक हजार कम पड़ गए तो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर ने दवा नहीं दी। दूसरे मरीज के परिजन से उधार लेकर दवा ली। दूसरे दिन फिर 50 हजार जमा करने को कहा गया तो 40 हजार रुपये ही जुटा सका। अस्पताल प्रबंधन ने 40 हजार रुपये ले लिए, लेकिन 10 हजार मिलने पर ही रसीद देने की बात कह लौटा दिया।

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अनिल ने बताया कि इन सबके बावजूद हम पांचों भाई तसल्ली में थे कि पिताजी की जान बच जाएगी। लेकिन, यहां उससे बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही थी। आईसीयू की अगलगी में ब्रजनंदन राय का दम घुट गया। उन्हें जूरन छपरा रोड नंबर चार में एक अस्पताल में प्रशासन ने भर्ती कराया। परिजनों को यह कहकर घर भेज दिया गया कि आप खाना वगैरह खाकर आइएगा, आपका मरीज ठीक हो रहा है। लेकिन, जिस अस्पताल में मरीज को शिफ्ट किया गया, उसके डॉक्टर ने अलग कहानी बतायी। डॉक्टर ने बताया कि धुएं से ब्रजनंदन राय का फेफड़ा बुरी तरह झुलस गया है। बचाना मुश्किल है, इसलिए पटना के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। ब्रजनंदन राय सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। उनकी हालत गंभीर देख परिजनों को घर भेज उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने और पांच लोगों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिले से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी रिपोर्ट तलब की है। सुबह आठ बजे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिले के अधिकारियों को फोन कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना को लेकर गहन छानबीन कर तथ्यों का संकलन किया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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