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मुजफ्फरपुर अस्पताल आग: प्रसाद हॉस्पिटल पर FIR, 10 हिरासत में; अबतक 6 की मौत, DM से रिपोर्ट तलब

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना/ नई दिल्ली, हिटी
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मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू में आग लगने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। प्रसाद हॉस्पिटल पर ब्रम्हपुरा थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया है।

मुजफ्फरपुर अस्पताल आग: प्रसाद हॉस्पिटल पर FIR, 10 हिरासत में; अबतक 6 की मौत, DM से रिपोर्ट तलब

Bihar Top News: बिहार के मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू में आग लगने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। मरने वाले सभी आईसीयू में भर्ती मरीज थे। तिरहुत कमिश्नर गिरिवर दयाल के आदेश पर प्रसाद हॉस्पिटल पर ब्रम्हपुरा थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। आईसीयू अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर है। घटना के वक्त आईसीयू में 18 मरीज भर्ती थे। जिंदा बचे 12 मरीजों और कुछ कर्मचारियों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनमें तीन की हालत गंभीर है।

सरकार ने इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजन को चार-चार लाख मुआवजे की घोषणा की है।

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इधर, सिविल सर्जन ने प्रारंभिक जांच के बाद एसी में शॉर्ट-सर्किट होने से आग लगने की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पांच मरीजों की मौत की पुष्टि की है। झुलसने और दम घुटने से मरीजों की मौत की बात सामने आ रही है। आग लगने से पूरा आईसीयू धुएं से भर गया।

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एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं, आईसीयू को सील कर दिया गया है। आग लगते ही मरीज और कर्मचारी भागने की कोशिश करने लगे। दरवाजा नहीं खुलने पर मरीज और कर्मचारियों ने आईसीयू की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। कुछ मरीज खुद और कुछ को कर्मचारियों ने बाहर निकाला।आग के बाद छत के नीचे लगी सिलिंग से एसी ब्रस्ट करने की भी आवाज आई। पूरे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। आईसीयू के बगल में सीसीयू में भी 14 मरीज भर्ती थे। अन्य वार्डों में भर्ती मरीज और परिजन भाग कर नीचे आए। फायर ब्रिगेड की टीम को 3:55 बजे सुबह हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलने के दस मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पांचवीं मंजिल पर आईसीयू और संकरे रास्ते के कारण आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी।

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धूएं से दम घुटा: डीजी(होमगार्ड सह अग्निशमन सेवाएं) डीजी शोभा अहोटकर ने बताया कि अस्पताल की आईसीयू में मरीजों की मौत का कारण धुएं से दम घुटना रहा। जलने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। अगलगी के बाद अस्पताल के सभी स्टाफ मरीजों को छोड़कर वहां से भाग गये। अग्निशमन विभाग के 45 कर्मियों ने 23 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। देखें P3,4,5,6

आश्रितों को तुरंत चार-चार लाख दें: सम्राट

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अस्पताल में आग से लोगों की मृत्यु दुखद है। उन्होंने परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपये और घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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