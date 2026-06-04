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मुजफ्फरपुर अस्पताल आग में देवदूत बनकर पहुंचे जांबाज, 15 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर लाए

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के अस्पताल में लगी आग में कई लोग आग की लपटों और धुएं के बीच फंस गए। दमकल कर्मी देवदूत बनकर आए और करीब 15 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है।

मुजफ्फरपुर अस्पताल आग में देवदूत बनकर पहुंचे जांबाज, 15 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर लाए

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था। मगर अग्निशमन विभाग के जांबाज कर्मी देवदूत बनकर आए। उन्होंने लगभग आग और धुएं फंसे लगभग 15 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार तड़के करीब 4 बजे लगी। आईसीयू में उस समय 20 से अधिक मरीज भर्ती थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आग लगने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मी आईसीयू में घुसे और वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। एक दमकल कर्मी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उस समय बहुत धुआं हो रहा था। उन्होंने 15 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

अग्निशमन अधिकारी फैज अहमद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रथमदृष्ट्या माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आईसीयू से कुल 20-22 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 5 की मौत हो चुकी है। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा कि मौत कैसे हुई, धुएं में दम घुटने और आग में झुलसने से जान जाने की आशंका जताई जा रही है।

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आईसीयू में भर्ती थे 15 मरीज

मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने कहा कि अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई अन्य लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आईसीयू में लगभग 13 से 15 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें उनके परिजन अन्य अस्पतालों में ले गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और तेजी से फैल गई, जिससे आईसीयू में धुआं भर गया और मरीजों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई हुई।

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जांच के लिए कमिटी का गठन

इस घटना की जांच के लिए डीएम ने 5 सदस्यीय कमिटी का गठन किया है। इनमें अपर समाहर्ता, एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने की असली वजह क्या थी।

(एएनआई के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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