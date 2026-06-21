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कोचिंग के नहीं थे पैसे, दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाकर टेस्ट सीरीज की फीस जुटाई; मुजफ्फरपुर की बेटी बनी DSP

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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BPSC Success Story: मुजफ्फरपुर की रहने वाली जया ने आर्थिक तंगहाली के बावजूद दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाकर तैयारी की और 70वीं BPSC परीक्षा में 934वीं रैंक लाकर DSP का पद हासिल किया है।

कोचिंग के नहीं थे पैसे, दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाकर टेस्ट सीरीज की फीस जुटाई; मुजफ्फरपुर की बेटी बनी DSP

BPSC Success Story: कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो और कुछ कर गुजरने की सच्ची जिद हो, तो सीमित संसाधन और तंगहाली भी आपकी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव (हाल मुकाम गोबरसाही) की रहने वाली बेटी जया ने। जया ने 70वीं बीपीएससी (BPSC) परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 934वीं रैंक हासिल कर सीधे डीएसपी का पद हासिल किया है। यह सफलता इसलिए बेहद खास है क्योंकि जया ने सिविल सेवा परीक्षा में लगातार तीसरी बार सफलता का परचम लहराते हुए हैट्रिक मारी है। एक साधारण और बेहद सीमित आय वाले परिवार से आने वाली जया की इस अभूतपूर्व कामयाबी ने न केवल उनके माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए हैं, बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले का मान पूरे सूबे में बढ़ा दिया है।

पिता चलाते हैं छोटी सी दुकान, किताब और टेस्ट सीरीज के पैसे जुटाने के लिए खुद बच्चों को पढ़ाया ट्यूशन

जया की इस कामयाबी के पीछे कड़ा संघर्ष और त्याग छिपा हुआ है। उनके पिता सुनील कुमार की एक बेहद छोटी सी दुकान है, जिससे पूरे परिवार की आजीविका चलती है। मुजफ्फरपुर से ही अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जया ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और जेएनयू से अपना मास्टर्स पूरा किया। दिल्ली में रहकर सिविल सेवा की महंगी कोचिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन हार मानने के बजाय जया ने खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उन पैसों से अपनी पढ़ाई व टेस्ट सीरीज की फीस का इंतजाम किया। उनके भाई अभिजीत ने बताया कि दीदी के पास नई किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी को ही अपना असली सहारा बनाया और वहां घंटों बैठकर कठिन तपस्या की।

राजस्व अधिकारी और असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद भी नहीं रुकीं

जया की जिद सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी पाने की नहीं, बल्कि समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने की थी। उन्होंने सबसे पहले 67वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर रेवेन्यू ऑफिसर का पद हासिल किया, लेकिन वे वहीं नहीं रुकीं। इसके बाद उन्होंने 68वीं बीपीएससी परीक्षा दी और दूसरी बार में 'असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी विभाग' के पद पर चयनित हुईं। वर्तमान में सीतामढ़ी में कार्यरत होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 70वीं परीक्षा में अपने डीएसपी बनने के सपने को सच कर दिखाया। उनकी मां दुर्गा रानी, जो एक कुशल गृहिणी हैं, गर्व से कहती हैं कि भले ही घर में संसाधनों की बेहद कमी थी, मगर उनकी बेटी का हौसला और मेहनत हमेशा से सबसे ऊपर थी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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